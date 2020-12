Así se verían los personajes de The Mandalorian al estilo de Among Us: VIDEO

The Mandalorian es una de las series más exitosas de este año, de eso a nadie le queda duda ya; Disney logró reavivar la emoción por Star Wars gracias a este programa que cuenta las aventuras de Din Djarin, un cazarrecompensas mandaloriano, y de Grogu, mejor conocido como Baby Yoda, debido a su gran parecido con el querido Maestro Jedi.

The Mandalorian prácticamente en todos lados ahora: las figuras coleccionables se vendieron como pan caliente y Grogu se convirtió en 'el regalo prometido' de esta época decembrina, hay ropa, tazas, trajes y un sin fin de mercancía; además, el exito de la serie de Disney Plus trascendió a ls videojuegos, pues actualmente en Fortnite hay skins del 'Niño' y de 'Mando'.

Y si de videojuegos que nos sorprendieron mucho este año se trata, no podemos dejar de hablar de Among Us, creación del modesto estudio independiente InnerSloth; si bien es cierto que este juego que se desarrolla en una nave espacial fue lanzado en 2018, en 2020 tuvo un boom enorme en todo el mundo durante el confinamiento por la pandemia de Covid-19.

Si Grogu logró convertirse en uno de los personajes favoritos de la televisión, los astronautas de colores de Among Us fueron su equivalente en el mundo de los videojuegos; los tripulantes e impostores también figuraron en ropa, peluches, mochilas y otros objetos de colección.

¡El mejor crossover de fin de año!

Ahora bien, dado el éxito de The Mandalorian y el de Among Us, ¿alguna vez te has preguntado qué pasaría si los juntamos? Pues un usuario de Reddit sí lo hizo y llevó a cabo el experimento. El resultado: los personajes de la serie de Disney Plus con skins de tripulantes de la nave espacial de los videojuegos.

En el siguiente video podemos ver como sería jugar Among Us caracterizado como Din Djarin, Grogu, Cara Dune, Boba Fett, Ahsoka Tano, Bo Katan, Moff Gideon y sus Troopers, entre otros personajes de la serie.

Ojalá InnerSloth ponga ojo en este creativo usuario y pronto nos sorprenda con estos skins en el juego.

