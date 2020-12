El camino así es: Cómo usar efectos de The Mandalorian y Baby Yoda en Instagram

The Mandalorian, la exitosa serie de Disney Plus, está por llegar al final de su segunda temporada; será este viernes 18 de diciembre cuando sepamos qué pasará con Grogu (mejor conocido como Baby Yoda o El Niño) y su ahora protector, Din Djarin o Mando.

Esta serie basada en el universo de Star Wars fue de las primeras en estrenarse en 2019 cuando fue lanzada la plataforma de streaming de Disney; el éxito fue tal que se renovó para una segunda temporada, y finalmente, se anunció durante el Disney Investor Day que la tercera se estrenará en Navidad de 2021.

The Mandalorian cuenta la historia del cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin, quien durante una de sus misiones rescata a Baby Yoda, bautizado así por los fans debido a su apariencia similar a la de nuestro entrañable Maestro Jedi. Lo que no sabe es que lo que resta del Imperio, busca hacer experimentos extraños con él, por lo que decide rescatarlo y ahí se desata la persecución.

Si aún no has visto las dos temporadas, aú estás a tiempo, y si ya las viste y también esperas con ansias el final de la segunda temporada, entonces no querrás perder la oportunidad de añadir a tus fotos, videos e historias de Instagram estos divertidos efectos inspirados en The Mandalorian.

Busca y usa los efectos (paso a paso)

1. Lo primero de que debes hacer es abrir la app de Instagram y deslizar la pantalla hacia la derecha para que se abra la cámara.

2. En la parte inferior desliza hacia el final de los iconos hasta que llegues a Explorar efectos.

3. En el buscador escribe The Mandalorian, Mandalorian, Baby Yoda o Grogu y dale enter.

4. Instagram arrojará una extensa lista de efectos, selecciona el que más te gusta y dale Probar.

5. Tú decides si quieres el efecto sobre una foto o video; en el primer caso, solo deberás presionar el botón para capturarla; si quieres ponerlo en una grabación, deberás mantenerlo apretado unos segundos.

6. Una vez que tu foto o video esté listo, puedes descargarlo, con la flecha que está en la parte superior derecha, o publicarlo, dando click a Enviar a en la parte inferior derecha.

