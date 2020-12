WhatsApp sólo funcionará en 2021 en estos iPhone y teléfonos Android

WhatsApp es la segunda aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo, sólo por debajo de su hermana Facebook Messenger y por encima de otra gran competidora, Telegram; entre todas, suman cerca de cinco millones de usuarios.

Durante la pandemia de Covid-19, este tipo de apps fueron de las más socorridas ya que ayudaron a las personas a estar en contacto con sus seres queridos, además de que han sido las principales herramientas de trabajo para quienes hacen home office o estudian en línea.

Es por ello que las aplicaciones de mensajería instantánea deben estar en constante actualización, principalmente para corregir algunos errores en sus plataformas, pero también para añadir funciones que mejoren la experiencia de los usuarios.

Para el próximo año, Facebook, empresa dueña de WhatsApp, alista una serie de actualizaciones en su aplicación, sin embargo, no todas las personas que usan esta plataforma podrán acceder a ellas debido a los sistemas operativos de sus teléfonos.

En el caso de los celulares con Android, WhatsApp ya no será compatible en 202 con 2.3.7 Gingerbread y 3 Honeycomb; mientras que en los smartphone de Apple, ya no estará disponible en los iPhone 3G, 3GS, 4 y 4G, pues éstos ya no soportan la actualización a iOS 9.

Otros teléfonos celulares que se quedarán sin WhatsApp el próximo años son aquellos que tengan un sistema operativo inferior a KaiOS 2.5.1.

¿Cuáles sí tendrán WhatsApp en 2021?

De acuerdo con la página de preguntas y respuestas de WhatsApp, la aplicación sólo está disponible para teléfonos con Android superior a 4.0.3, es decir, los que tienen Jelly Bean, Kit Kat, Lollipop, Marshmallow, Nougat, Oreo, Pie, Android 10 y 11.

Para saber qué versión de Android tiene tu celular, deberás dirigirte a Aplicaciones, después a Ajustes, seleccionar la opción Acerca del dispositivo/teléfono y presionar Versión Android.

En el caso de los smartphone de Apple, sólo funcionará con los teléfonos que tienen entre iOS 9 y el iOS 14, que es la más reciente actualización al sistema operativo.

Si quieres saber qué versión de iOS tiene tu iPhone, ve a Configuración, presiona General, elige Información y ahí aparecerá la información sobre tu disposiivo y el sistema operativo.

