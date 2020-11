Circula en internet la macabra historia que uniría a Pac-Man con Among Us

Among Us es uno de los juegos para computadoras y dispositivos móviles más populares de los últimos años, ya que durante la pandemia se convirtió en uno de los más comprados, descargados, parodiados y hasta inspiración de divertidos memes.

Ya son millones de personas en el mundo las que se han sumado a la fiebre de los tripulantes coloridos y los impostores asesinos dentro de una nave espacial. Aunque suena un poco violenta la trama, lo cierto es que es muy emocionante estar en una partida de Among Us.

El popular juego de 2018, desarrollado por el estudio independiente InnerSloth, cobró gran relevancia en redes sociales principalmente por los memes sobre las traiciones, y fue después que los internautas coenzaron a subir sus partidas y hasta crear videos animados o live-action sobre las misiones.

Y ahora son los mismos usuarios de internet quienes comenzaron a circular una loca teoría que confirmaría que Among Us es la precuela de Pac-Man, el popular videojuego arcada que nació a inicios de la década de los 80.

¿De qué va esta loca teoría?

De acuerdo con la historia que se hizo viral gracias a una foto, el personaje principal de Pac-Man es el impostor de ambas historias y y los fantasmas de colores son las almas de los tripulantes a los que mató dentro de la nave espacial.

Y las bolitas amarillas que se come Pac-Man son una especie de alivio para poder huir de la culpa (y de los fantasmas de sus compañeros muertos), según esta historia.

Si te fijas bien, cuando te asesinan en Among Us, puedes seguir cumpliendo con las misiones de la partida en forma de fantasma, y la figura sería similar a la de los entes de Pac-Man. ¿Qué te parece?

La verdad detrás de la historia

Evidentemente esta loca teoría de internet es falsa. En primer lugar, Among Us y Pac-Man son juegos desarollados con casi cuatro décadas de diferencia y por estudios distintos, por lo que no podría haber conexión en las historias.

Además, los mismos usuarios de redes sociales confirmaron que esta 'creepypasta' surgió a raíz de una imagen de la marca de ropa Threadless que hacía alusión a Pac-Man: en ella se ve a un astronauta de traje amarillo asustado porque enfrente tiene a cuatro fantasmas de sus compañeros de misión.

Muchos creyeron que se trataba de un 'fan art' de Among Us, pero esto se desmintió después. Esta es la polémica imagen:

Sin duda la historia está muy loca y por momentos puedes creer que sí están relacionados ambos juegos, pero mientras Bandai o InnerSloth no lo confirme, sólo se trata de una historia viral muy macabra.

