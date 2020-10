¡Ya puedes jugar Among Us en 3D! Conoce todos los detalles: VIDEO

Among Us es uno de los juegos que más popularidad alcanzó durante la cuarentena, logrando colarse entre los más comprados en la plataforma Steam y entre los más descargados en la Google Play y la App Store.

Aunque el estudio independiente InnerSloth lo lanzó en 2018, no fue sino hasta dos años después que los tripulantes de la nave espacial y los impostores alcanzaron la gloria.

Amongs Us es un juego en línea que se desarrolla dentro de una nave espacial con astronautas (entre 4 y 10, aunque todo parecer indicar que con la nueva actualización serán más). Al inicio uno o dos reciben el rol de impostor y deben asesinar a los demás, además de sabotear las misiones.

Among Us en 3D

Among Us está 2D, por lo que es visualmente sencillo, sin embargo, parte de su éxito radica justo en la apariencia y en la jugabilidad. Además su popularidad se debe en parte a las redes sociales.

Y es que en Facebook, Twitter e Instagram circulan fotos y videos de las partidas, así como de los asesinatos, las reuniones de emergencia, las explusiones y hasta uno que otro ligue en los chats.

Sin embargo, a alguien se le ocurrió crear una versión más realista de Among Us y lanzó el juego en versión 3D. Así que ahora las traiciones y las expulsiones son más reales.

Un creador de VR (siglas en inglés de Realidad Virtual) creó en VRChat su propia versión jugable, multijugador y con todas las misiones de juego que se llevan a cabo en el mapa original -The Skeld-.

Aunque se trata de un juego en realidad virtual y lo recomendable es utilizar un visor VR para que la experiencia de usuario valga la pena, lo cierto es que no exclusivo para quienes cuenta con esta tecnología.

En el siguiente video puedes ver cómo luce esta versión 3D de Among Us aunque no tengas visor VR.

Si quieres probarlo, primero deberás crear una cuenta en VRChat y luego acceder al juego presionando el nombre Among Us.

