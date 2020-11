Llega el Black Friday a México; conoce las mejores promociones en tecnología

Cada años se celebra el Black Friday en Estados Unidos, un día en el que se inauguran las compras navideñas y cientos de marcas y empresas ponen descuentos y grandes promociones.

Pero en México también habrá Black Friday. Y si no no alcanzaste a comprar con las ofertas de tecnología del Buen Fin, ahora es un gran momento para comprar tecnología del Black Friday México 2020.

¿Cuántos días dura el Black Friday HP?

Este 2020 el Black Friday HP será el viernes 27 de noviembre, pero por la situación del Covid-19 podrás aprovechar muchas de las promociones en su tienda online, incluso desde algunos días antes. Las PC y las computadoras portátiles son las más compradas de esta marca. Además, las tablet son una gran opción para cualquier trabajo en la actualidad. HP tiene cupones en la página de internet y en la app, con buenas promociones.

HP tiene promociones en sus equipos electrónicos para el Black Friday

Promociones Lenovo Black Friday 2020

Las mejores promociones de Lenovo Black Friday 2020 están muy cerca y podrás aprovecharlas para renovar los equipos tecnológicos de tu casa. Ya sea una computadora de escritorio, una All in One o Thinkpad, una laptop para que sea más práctica o incluso una tablet, éste es el momento de comprarlas.

En la página de Lenovo puedes encontrar los productos. Además, con tu compra en línea puedes pedir 18 meses sin intereses y el envío gratis.