¿The Mandalorian y Baby Yoda llegan a Fortnite? Esto es lo que sabemos

En apenas tres años de vida, Fortnite se ha convertido en uno de los videojuegos más exitosos debido a sus dfiferentes modos de juegos y principalmente porque está en constante actualización, motivo por el que muchos se han enganchado a este título.

Actualmente el juego cuenta con más de 350 millones de cuentas registradas en todo el mundo, quienes disfrutan del modo creativo, el modo battle royale y el modo salvar al mundo por horas y horas.

Fortnite recientemente anunció el fin de la Temporada 4, la cuál tendrá lugar el próximo 1 de diciembre con la llegada de Galactus, uno de los villanos más temidos del universo de Marvel Comics.

De hecho, en esta temporada fue cuando los superhéroes de Marvel hicieron su aparición en el mapa de Fortnite y causaron revuelo entre los jugadores y amantes de esta exitosa franquicia ahora propiedad de Disney.

Y por si eso no fuera suficiente, algunos rumores indican, a días de que comience la Temporada 5 Capítulo 2 de Fortnite, que dos personajes de otra famosa franquicia de Disney estarían por llegar al popular juego de Epic Games.

¿Skins de Mando y Baby Yoda?

De acuerdo con el sitio Fortnite News, que no está relacionado con el estudio, pero que tiene una cuenta verificada en Twitter, los protagonistas de The Mandalorian de Disney Plus, llegarán en la nueva temporada, tal como pasó hace un año cuando personajes de Star Wars tuvieron una particpación en el juego en el marco del estreno de The Rise of Skywalker.

Esta cuenta publicó un tuit con una fotografía con los supuestos skins de Mando y The Child, nombre verdadero del ya célebre Baby Yoda, los cuales no se sabe si serán puestos a la venta en la tienda, o si formarán parte de un evento especial.

Yup, Baby Yoda in Season 5 let's go!



Image via @FortTory pic.twitter.com/IanG4iDbiY — Fortnite News (@FortniteINTEL) November 24, 2020

Sea verdad o no, no cabe duda que estos atuendos serían muy bien recibidos por los fans de The Mandalorian; habrá que esperar al 2 de diciembre a que inicie la Temporada 5 de Fortnite para ver si Epic Games nos da buenas nuevas sobre la llegada del elenco de The Mandalorian al juego.

