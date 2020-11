Nintendo celebraría 25 aniversario de Pokémon con cuatro juegos para la Switch

Pokémon, la popular franquicia de anime y videojuegos está por llegar a su primer y exitoso cuarto de siglo. En 2021 se cumplirán 25 años del lanzamiento del primer juego, Pokémon Red y Green, por lo que Nintendo estaría preparando una gran celebración.

A ciencia cierta aún no sabemos cómo planea Nintendo festejar el 25 aniversario de la famosa franquicia que ha acompañado ya a varias generaciones, sin embargo, todo parecce indicar que será con videojuegos, que fue como todo empezó en 1996.

Lo que a continuación te vamos a contar no es información confirmada, sino que se basa en las filtraciones de un usuario llamado Kelios, quien anteriormente ha acertado en los datos que publica en su cuenta de Twitter.

Según este insider francés, Nintendo prepara no uno, no dos, no tres, sino cuatro juegos para la Switch (y alguno para móviles), los cuales llegarían en 2021 en el marco de los festejos por el aniversario número 25 de Pokémon.

Estos serían los juegos:

New Pokémon Snap (remake del juego clásico de Nintendo 64)

(remake del juego clásico de Nintendo 64) Pokémon UNITE (también llegaría para dispositivos móviles y será gratis)

(también llegaría para dispositivos móviles y será gratis) Pokémon Sinnoh (remake de Pokémon Diamante y Pokémon Perla que llegaría en noviembre)

(remake de Pokémon Diamante y Pokémon Perla que llegaría en noviembre) Detective Pikachu 2 (secuela del videojuego de 2019)

Actualmente, los videojuegos de Pokémon para Nintendo Switch han cobrado un nuevo respiro gracias al lanzamiento del DLC de Las nieves de la corona para Pokémon Espada y Pokémon Escudo. En el caso de móviles, sin duda Pokémon GO tiene el primer luegar desde hace cuatro años.

Así que de confirmarse la información de Kelios, esto sería una muy buena noticia para los amantes de Pokémon. Habrá que esperar próximas noticias de Nintendo sobre los festejos del 25 aniversario.

