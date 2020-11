¿Por qué Among Us no competirá por Juego del Año en The Game Awards 2020?

Este miércoles 18 de noviembre fueron dados a conocer todos los nominados a The Game Awards 2020, la entrega de premios más importante en la industria de videojuegos.

Este año la premiación será virtual debido a la pandemia de Covid-19, sin embargo podremos seguirla el próximo 10 de diciembre por internet y será un evento simultáneo desde ciudades como Los Angeles, Tokio y Londres.

Ya desde hace algunas semanas se intuía qué videojuegos serían nominados a Juego del Año y hoy se confirmó: Serán The Last of Us: Part II, DOOM Eternal, Final Fantasy VII: Remake, Animal Crossing: New Horizons, Ghost of Tsushima y Hades quienes contiendan por el máximo galardón de la noche.

Sin duda uno de los grandes ausentes fue Cyberpunk 2077, el esperado título de CD Projekt RED que ha tenido que posponer su lanzamiento en los últimos meses debido a la pandemia y después por trabajos para optimizar el juego para las consolas de nueva generación; su estreno está previsto para el mismo día de la entrega de The Game Awards 2020.

¿Por qué no está Among Us en la lista?

Seguro al ver la lista de nominados te preguntarás porqué Among Us, el videojuego modo fiesta multijugador desarrollado por el estudio independiente InnerSloth no está en la lista de nominados a Juego del Año a pesar de la gran popularidad que alcanzó en los últimos meses.

Es importante mencionar que el famoso juego para computadoras y dispositivos móviles está nominado en las categorías Mejor Juego Móvil y Mejor Juego Multijugador; además, el estudio creador de Among Us confirmó este miércoles desde su nueva cuenta de Twitter que durante la premiación, presentará su nuevo mapa.

Pero, ¿entonces por qué no competirá por el Juego del Año? La respuesta es muy sencilla. El popular juego de tripulantes e impostores dentro de una nave espacial no fue lanzado este año a pesar de que muchos lo conocimos en 2020, principalmente durante los meses de confinamiento.

Si bien el boom de Among Us fue este año, la realidad es que InnerSloth lo estrenó en 2018, aunque en ese entonces nadie lo conoció. Y es que esta es una constante en los juegos independientes, su posicionamiento es más lento en comparación con los títulos de estudios ya reconocidos.

