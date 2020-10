Immortals Fenyx Rising: Conoce los detalles, primeras impresiones y entrevista a Scott Phillips

La nueva entrega de Ubisoft, Immortals Fenyx Rising, llegará el 3 de diciembre de 2020 a Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Google Stadia y PC (a través de uPlay y Epic Games Store). Este título, anteriormente conocido como Gods & Monsters, será una aventura de acción de mundo abierto ambientado en la mitología griega.

Historia

El jugador toma control de Fenyx, una semi deidad, encargada de salvar a los dioses griegos y su mundo de una maldición que podría acabar con todo. Para ello, el jugador deberá enfrentarse a bestias mitológicas, dioses, y otras criaturas de la mitología griega.

Para conseguir su objetivo los jugadores podrán esgrimir poderes divinos y antiguas armas, como un mazo, una hacha, la espada de Aquiles, etc., para combatir a imponentes criaturas mitológicas a través de una fantástica tierra llamada The Golden Isle. También dispondrá de las alas de Dédalo para planear por el mundo abierto y para moverse ágilmente en los combates.

Primeras impresiones

Lo primero que tenemos que decir es que estamos ante un juego de aventuras de acción con toques RPG ambientado en Golden Islen, un mundo abierto dividido en 7 zonas diferentes que cuenta además con ciclo de día y noche que le da un toque más realista, sin perder su estilo caricaturesco.

Immortals Fenyx Rising es una aventura bastante colorida, llena de peligros, secretos y misterios, además de elaborados acertijos en el entorno para descubrir, acantilados inmensos desde los cuales podrás planear y bóvedas de otro mundo para explorar. La historia también se encuentra llena de Puzzles en los que tendremos que usar elementos de nuestro entorno para resolverlos.

El toque RPG llega con la recolección de materiales para poder fabricar las diferentes pociones, armas, y mejorar nuestras habilidades y equipamiento.

Al comienzo de la historia tendremos dos armas principales, un arco y una espada de combate, que se irán mejorando a lo largo del juego. Cualquier mejora se verá reflejado en el aspecto visual de Fenyx, que también es totalmente personalizable.

Immortals Fenyx Rising agrega diversos combates, conforme vayamos evolucionando los oponentes irán aumentando su poder y resistencia lo que da como resultado enfrentamientos más retadores que se adaptarán al nivel de nuestro personaje.

La idea de crear un videojuego entretenido y a la vez educativo, resulta una tarea bastante complicada, sin embargo consideramos que Ubisoft Quebec lo ha hecho bien con Immortals Fenyx Rising. La aventura y acción te enganchan desde los primeros minutos, gracias a una interfaz de juego bastante amigable y un escenario lleno de color, sonidos y personajes.

Entrevista

Para conocer más detalles de esta próxima entrega, El Heraldo de México entrevistó a Scott Phillips, Game Director de Immortals Fenyx Rising.

1- ¿Puedes contarnos algunas cosas sobre ti y tu historia como desarrollador de videojuegos?

Mis primeros recuerdos de los videojuegos son de Coleco Adam, Apple II y el Nintendo Entertainment System original. Me interesé mucho en los videojuegos en la escuela primaria, y en la secundaria supe que quería trabajar en videojuegos. Entonces, cuando salieron juegos como Doom y Quake en PC, comencé a intentar profundizar en las comunidades de modding para comprender cómo se hicieron los juegos, qué herramientas se usaron y qué conjuntos de habilidades eran importantes.

Ahora, 20 años después, puedo hacer juegos, ¡ha sido un viaje increíble! Si tuviera que nombrar algunos de mis juegos favoritos de todos los tiempos, la lista incluiría Baldur's Gate 2, Sword of Vermillion y Skyrim. Como puedes ver, soy un poco fanático de los juegos de rol.

2- ¿Cómo describirías Immortal Fenyx Rising?

Immortals Fenyx Rising es un nuevo juego de aventuras de acción de mundo abierto del estudio Ubisoft Quebec, creadores de Assassin's Creed Odyssey.

Immortals Fenyx Rising presenta un mundo vibrante y colorido lleno de batallas épicas, pruebas difíciles, mazmorras traicioneras y hazañas heroicas. Es una experiencia estimulante para todos los héroes de corazón, una versión edificante de los cuentos mitológicos griegos que esperamos que los jugadores disfruten.

3- Personalmente, ¿qué es lo que más te gusta de esta nueva entrega?

Mis dos cosas favoritas en Immortals Fenyx Rising son la mezcla de jugabilidad y la presencia de los narradores.



Con nuestros tres pilares de Over the Top Mythological Combat, Fast Pacing Traversal y Challenging Puzzles, creo que nuestra experiencia de juego es bastante única y variada y permite a los jugadores elegir en qué quieren participar en cualquier momento en función de lo que les atrae. Esta capacidad de cambiar mi enfoque de juego significa que siempre estoy emocionado de ver lo que hay a la vuelta de la esquina. Si tengo ganas de explorar, sé que encontraré algo significativo mientras me deslizo, escalo o salto dos veces alrededor del mundo. Si tengo ganas de luchar, siempre puedo buscar un pequeño grupo de enemigos corruptos o buscar un enemigo legendario o jefe mundial. Y si tengo ganas de resolver acertijos, siempre hay un pequeño cofre escondido hasta desafíos gigantes de los mitos de las constelaciones para mantenerme ocupado resolviendo sus acertijos.

¡También encuentro que los narradores son realmente entretenidos y divertidos! Espero sus interacciones en la historia. Mezclan el tono y me permiten permanecer en la acción mientras brindan el contexto narrativo que ayuda a mantener el juego atractivo y divertido. Escuchar a Prometeo ponerse nervioso por la interrupción de Zeus de su narración épica para insertar una broma de base mitológica siempre es un buen momento.

4- ¿Cuáles han sido los mayores desafíos durante el desarrollo de Immortal Fenyx Rising?

Desarrollar un juego nunca es fácil. Se trata de adaptarse a una realidad cambiante a medida que el juego toma forma. El desarrollo de un juego durante una pandemia global ciertamente trajo muchos desafíos adicionales, pero estamos orgullosos de ver cómo el equipo se ha adaptado a esta nueva realidad y ha encontrado formas de crear una nueva propiedad intelectual increíble.

5. Sabemos que este juego es una entrega que busca contribuir a la educación ¿Qué te motivó a tomar esta dirección y por qué?

Durante el desarrollo de Assassin's Creed Odyssey, nuestras mentes se detuvieron en otro aspecto de la historia griega: la mitología. Las historias de los dioses y héroes griegos han existido a través de generaciones de narradores y se han transformado en los cuentos que conocemos y amamos hoy. Estas historias nos inspiraron a construir algo totalmente nuevo, que dio vida a Immortals Fenyx Rising.



6.- ¿Qué es lo que más te emociona de la experiencia de la comunidad al jugar a Immortal Fenyx Rising?

Desarrollar una nueva IP siempre es una oportunidad increíble para un equipo y hay muchas cosas que me emocionan cuando los jugadores experimentan este nuevo mundo.



El estilo artístico y la visión distinta de la construcción y exploración de mundos distinguen a nuestro juego, y nuestra jugabilidad visceral y de ritmo rápido está diseñada para ser exagerada y gratificante. Con este juego, nuestro objetivo es hacer sonreír a los jugadores. Nos estamos tomando más libertades creativas con la mitología, ofreciendo una nueva versión de los dioses griegos que tiene un toque moderno único.



7.- ¿Algo más que te gustaría agregar?

¡Esperamos que los jugadores disfruten del mundo de la Isla Dorada tanto como nos divertimos haciéndolo y la experiencia de Immortals Fenyx Rising!