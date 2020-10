Por Halloween, PlayStation Store tiene descuentos en estos 100 juegos para PS4

Como cada fin de año, todas las tiendas aprovechan la temporada para lanzar ofertas en sus servicios y productos. Y este atípico 2020 no fue la excepción para la Playstation Store.

Aunque muchos usuarios están enojados con la tienda virtual de PlayStation porque hará cambios en su página web y ya no podrán comprar juegos para PS3, PSP y PS Vita, con lo siguiente buscará apaciguar las aguas.

Y es que ahora que se acerca el Halloween la PlayStation Store decidió consentir a los usuarios de PS4 y puso en oferta no uno, ni dos, ni cinco, ni 10, ¡sino 100 juegos!

Estos atractivos descuentos estarán disponibles a partir de este 14 de octubre y terminarán el próximo 2 de noviembre, cuando aquí en México celebramos el Día de Muertos.

¡Descuentos de miedo!

Es importante mencionar que aunque las ofertas son con motivo del próximo Halloween, todos los videojuegos con descuento tienen temática terrorífica; así que podrás encontrar juegos de rol, carreras y hasta de batallas épicas.

Entre los videojuegos que tienen jugosos descuentos se encuentran Days Gone, DOOM Eternal Edición Estándar, The Witcher 3: Wild Hunt, Devil May Cry 5, Dragon Ball Z: Kakarot Edición Deluxe, Crash Team Racing Nitro-Fueled + Spyro.

Al dar click en este enlace, podrás encontrar la lista completa de juegos que tienen descuentos que van desde el 15 y hasta el 85 por ciento.

Y por si estos descuentos no fueran suficientes, recuerda que hasta el 29 de octubre, la PlayStation Store tiene títulos en menos de 20 dólares (427 pesos mexicanos, aproximadamente). En estas ofertas podrás encontrar videojuegos como Uncharted: The Nathan Drake Collection o Ultimate Marvel vs Capcom 3.

Aquí puedes encontrar la lista completa.

