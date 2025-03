Es ahora o nunca

El presidente de los Estados Unidos está generando cada vez más reticencia en su guerra comercial contra el mundo, la dureza de sus decisiones está alejando a muchos de sus aliados históricos, los que alguna vez fueron socios indiscutibles de los Estados Unidos, hoy ven con desconfianza y recelo las nuevas políticas económicas implementadas por el hombre fuerte de Washington.



Canadá, que tradicionalmente era considerado como uno de los países más afines a la política estadounidense ha decidido replantear su relación, la semana pasada el primer ministro de Canadá, Mark Carney, afirmaba que la era de estrechas relaciones bilaterales con Estados Unidos había terminado tras la decisión de aplicar 25% de aranceles a las importaciones de automóviles.



Otro ejemplo es la tensa relación que actualmente mantienen los Estados Unidos con la Unión Europea, quienes están esperando la imposición de los aranceles para dar sus próximos pasos, el jueves pasado Olof Gill, portavoz de la Comisión Europea declaró “Si es necesario, daremos una respuesta firme, proporcionada, sólida, bien calibrada y oportuna a las medidas injustas y contraproducentes de EE.UU.”



Trump está llevando a cabo una cruzada económica, política y cultural para imponer su visión de la supremacía norteamericana, la cual implica de facto, la priorización de sus propios intereses. En su búsqueda por “hacer a América grande otra vez”, no ha dudado en poner en peligro sus antiguas alianzas comerciales y políticas; la diplomacia es una práctica escasa en el inquilino de la Casa Blanca.



Justin Trudeau ex primer ministro de Canadá y Volodimir Zelensky presidente de Ucrania, son ejemplos de cómo trata Trump a quienes no les son útiles para conseguir sus objetivos, por eso llama la atención que la presidenta Claudia Sheinbaum no haya recibido aún señalamientos directos del magnate, por el contrario, hasta ha sido objeto de sus halagos en las últimas semanas.



En un principio parecía que México se convertiría en el objetivo predilecto de los ataques del republicano, pero después de la ofensiva de las primeras semanas el discurso se ha ido suavizado. Adicionalmente del buen desempeño de la presidenta en el manejo de la relación bilateral, existen otros factores que pueden estar influyendo para modificar la postura de Trump frente a nuestro país.



Los mexicanos en Estados Unidos tienen una fuerza que no se compara con ninguna otra nacionalidad, lo cual quedó demostrado con su capacidad de manifestación en Texas y California, una cruzada directa contra los aproximadamente 11 millones de mexicanos que viven en la Unión Americana, podría generar graves consecuencias económicas, políticas y sociales en los estados donde residen.



También es importante el papel que desempeña México en la protección fronteriza de los Estados Unidos, si dejáramos de colaborar, les sería muy complicado mantener el orden en su frontera sur, además, las consecuencias de una guerra comercial con nuestro país todavía son inciertas, la implementación de aranceles a los productos mexicanos ocasionó una caída de la bolsa de valores americana de casi 5%



Las crisis presentan oportunidades y el gobierno debe de aprovechar esta coyuntura histórica, si hacen bien las cosas podemos salir fortalecidos frente a nuestro principal socio comercial y lograr mejores condiciones económicas y de seguridad para nuestro país, el escenario político se está reconfigurando y nuestro vecino parece estar entendido que un enfrentamiento directo con nosotros es inconveniente.



Este es el momento en que los Estados Unidos necesitan una alianza confiable con México para lograr sus objetivos; es ahora o nunca.

POR HÉCTOR SERRANO AZAMAR

COLABORADOR

@HSERRANOAZAMAR

