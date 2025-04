¿Vocación o formación judicial?

La próxima elección judicial — histórica por todas las implicaciones que tiene para la división de podres y su vinculación con la renovación de los perfiles judiciales— tiene sus consecuencias en el acceso a la justicia, nos da pauta para pensar en la relevancia de la formación de las personas juzgadoras y conviene hacer un cuestionamiento, ¿es suficiente la vocación en la tarea judicial? Esta formulación tiene preeminencia en la medida en que dicha acción —altamente especializada—se trata no solo de la mera aplicación de las normas jurídicas, “el juez es la boca de la ley” esta idea ha sido superada desde hace algún tiempo, las normas no proveen, ni deben hacerlo, todas las respuestas a los múltiples dilemas que se presentan en el hecho social, y aunque el lenguaje jurídico por sí mismo representa un desafío por su técnica y sobre todo por su interpretación, inclusive por el “metalenguaje” donde la dimensión subjetiva de quien realiza esta función subyace, pero no es preponderante para la resolución, tarea nada sencilla, significa que no se limita únicamente a desentrañar el sentido de la norma, sino también a la asignación de significados novedosos y progresivos, acorde a los tiempos actuales, representa la gran ocupación de construir el derecho mismo.

Pensar en el derecho y reducirlo a su dimensión legislativa nos llevaría a pretender que la existencia de disposiciones normativas es suficiente para garantizar, el Estado de derecho, el orden, y el bien común, pero esto no es así, el complejo normativo tiene otros aspectos igualmente relevantes, a partir de los cuales se definen limites en la actuación de las personas y especialmente de las autoridades, la actividad jurisdiccional es capaz de remediar y proponer medidas que permitan abonar a los problemas sociales, sistemáticos y estructurales, incidir en el entorno cultural, también es capaz de comprimir las enormes brechas de desigualdad persistentes, a este objetivo se le denomina, vocación transformadora.

La actividad legislativa requiere de su revisión en múltiples escenarios, dada su estructura general y abstracta, ésta es la gran encomienda de las personas juzgadoras, asignar significados donde no los hay, o bien, corregir los que son contrarios a la ley fundamental, especialmente cuando atentan contra las libertades humanas, no es una usurpación o extensión infundada, es la más importante función en el equilibrio de poderes.

Sin duda alguna todas las personas justiciables anhelamos contar con personas juzgadoras probas y con solvencia ética, pero las responsabilidades en la jurisdicción, desde esta visión, representan un compromiso que va más allá de la vocación y que requiere de la formación y especialización, la cual no es limitativa, el perfeccionamiento en las funciones que desempeña el Estado, a través de sus funcionarias y funcionarios, requiere de profesionalización, así se ha entendido en múltiples ocupaciones y por ello se han creado los servicios civiles de carrera que fortalecen la institucionalidad, que legitiman a quienes ejercen las tareas y también promueven la objetividad y transparencia en la asignación de los encargos, es benéfica porque permite el crecimiento de las personas en las posiciones que institucionalmente ostentan desde el mérito y las capacidades y no se basan en la mera simpatía, tan importante en la actualidad.

Es poco realista pensar que la función judicial se sirve únicamente de buenas intenciones y que su apoyo inmediato y único, lo constituye la ley, que dada su naturaleza es ambigua, imprecisa, incompleta y significante, que no necesariamente representa un defecto, sino una cualidad que permite apertura en el sistema normativo, así, su construcción de forma imperativa, aborda aspectos generales, a manera de hipótesis que definen de forma abstracta, la representación de regular una determinada conducta y en su caso sancionarla, la rigidez normativa no debe de ninguna forma, escapar de la consideración valorativa, en ese terreno es donde existen importantes riesgos que pueden, si bien no desaparecer, si reducirse con la formación judicial, como lo han abordado algunos especialistas, “la justicia es una virtud más modesta que el amor y la caridad” y requiere de una especialización importante que garantice que los procesos judiciales sean resueltos con la aplicación e interpretación de la norma jurídica y en donde sea considerada la evidencia probatoria, la ley y la doctrina jurisprudencial, que permita condenar o absolver con plena neutralidad. La función de las y los juzgadores debe estar sometida a evaluación de su desempeño y eso también redunda en la transparencia y legitimidad de su encargo.

En este punto conviene recordar que la reforma judicial de 1994, entre algunas de sus importantes pretensiones, planteó la instauración de la carrera judicial como una respuesta a la necesidad de garantizar la integración del poder judicial por profesionales, imparciales, autónomos y que ocuparan los espacios de decisión a partir de sus méritos, el perfil y el desempeño en los concursos de oposición que aseguraran a la sociedad la selección y designación de juristas con una capacidad técnica en la función que debían desempeñar, esto, vinculado con acciones afirmativas también apunta a la paridad en la integración de los órganos judiciales. La legitimidad democrática de las personas juzgadoras radica en su capacidad técnica, no en su popularidad, la justicia es cercana no solo por sentencias accesibles, sino por resoluciones argumentadas que validen su actuación.

A través de esta alta especialización se coadyuva al acceso a la justicia, pues fortalece metodologías y capacitación en las y los funcionarios que permitan resolver no desde sus experiencias individuales, sino lograr un equilibrio que deviene de razonamientos lógico-jurídicos, o que permita tomar una decisión, el juez no solo es la boca de la ley, también su artífice, por lo que la vocación requiere de formación.

POR FABIOLA MARTINEZ RAMIREZ

DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO REGIONAL DE DERECHO, CDMX, TECNOLÓGICO DE MONTERREY.

PAL