No es política, es humanidad: Desde el PAN, estamos con las familias de los desaparecidos

No hay dolor más profundo que perder a un ser querido. Quienes lo han vivido lo saben: el vacío que dejan es imposible de llenar. Pero lo más devastador es no saber qué ocurrió. No poder despedirse, no saber dónde están, no tener respuestas. Y cuando se trata de un hijo o una hija, ese dolor es simplemente indescriptible. Es una herida que nunca cierra.

En México, más de 70 mil personas han desaparecido en los últimos seis años. Eso equivale a 30 personas cada día. Y no son solo cifras: son padres, madres, hijas, hermanos. Son familias rotas. Detrás de cada número hay una historia, una vida, una ausencia que duele y que no deja vivir.

Esto no es un tema de política, es un tema de humanidad. Como sociedad, no podemos seguir guardando silencio. No podemos mirar hacia otro lado mientras miles de madres buscadoras arriesgan su vida, cavan con sus propias manos, hacen el trabajo que deberían estar haciendo las autoridades. No podemos acostumbrarnos al horror.

Desde el PAN lo decimos con claridad: no están solas. Vamos con toda nuestra fuerza a impulsar leyes, reformas y acciones concretas para que cada familia que busca a un ser querido cuente con el respaldo del Estado, y no con su indiferencia.

Proponemos la creación de un fondo y un programa nacional de apoyo a las madres buscadoras, con recursos, asesoría legal y herramientas reales para seguir en su lucha. Porque ellas merecen más que promesas. Merecen acción. Merecen resultados.

El acceso a la verdad es un derecho. Por eso proponemos que las familias puedan consultar de forma real y oportuna las carpetas de investigación, y que tengan acceso a los lugares donde crean que podrían estar sus seres queridos. No puede haber trámites ni excusas cuando se trata de encontrar a los nuestros.

Pero también sabemos que las leyes no deben ser solo reactivas. Deben prevenir. Y para lograrlo, es fundamental escuchar a quienes viven este dolor. Proponemos un Parlamento Abierto, donde los familiares, las madres buscadoras y las organizaciones civiles sean el centro del diálogo.

Y aquí surge una pregunta ineludible:

¿Cuándo va a recibir el oficialismo a las madres buscadoras? ¿Por qué no las han escuchado? No lo comprendemos. Esas madres llevan años gritando, caminando, excavando… ¿y todavía no hay tiempo para recibirlas?

También nos preguntamos:

¿Por qué están detenidas las leyes que supuestamente iban a ayudar en estos casos? Fueron propuestas por el propio gobierno. ¿Dónde están ahora los legisladores que las impulsaron? ¿Qué están esperando?

Desde el PAN les decimos con firmeza a las madres buscadoras: las vamos a acompañar. Les damos nuestro respaldo, nuestro aliento y toda nuestra fuerza. No están solas.

Cuentan con nosotros. Con nuestra voz, con nuestros votos y con la convicción de que esto no puede seguir así.

Queremos una Comisión Internacional de Expertos, objetiva e independiente, como la que se conformó en el caso Ayotzinapa y que todos apoyamos. Si fue posible entonces, ¿por qué no habría de serlo ahora?

Y sí, también creemos que hay que proteger los derechos de todos. Las tecnologías, como los datos biométricos, deben usarse sólo cuando sea estrictamente necesario, con controles adecuados y sin abusos. Se puede prevenir sin reprimir.

Desde el PAN ofrecemos soluciones concretas. No queremos más discursos vacíos. No queremos más indiferencia. Queremos justicia. Queremos verdad. Queremos resultados.

POR MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO

SECRETARIA DE ASUNTOS INTERNACIONALES DEL CEN DEL PAN Y PRESIDENTA DE LA ORGANIZACIÓN DEMÓCRATA CRISTIANA DE AMÉRICA (ODCA)

PAL