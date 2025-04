Suspensión del juicio e imperturbabilidad del alma

La vida en su plenitud, sin importar pensemos en su dimensión particular o en su fuste colectivo, deviene escenario de conflictos y enfrentamientos que para su tratamiento demanda neutralidad valorativa y serenidad. Sin esas distancias del temperamento y la conciencia las posibles soluciones se esfuman y los agravios y los malos entendidos se exacerban. Las pasiones y los intereses nublan el entendimiento, según Demócrito y Platón.

Epojé (?p???, “cesantía”), estado mental de “suspensión del juicio”, según los escépticos, escuela filosófica fundada por Pirrón de Elis en el siglo IV a. C., cuyo nombre viene del verbo s??pt?µa? (sképtomai): mirar, observar, examinar, investigar. La misma palabra skepsis (s?????) no se alinea a la duda categórica o la negación de lo existente o lo posible, pues implica “siempre buscar”. En la fenomenología de Husserl, el concepto de epojé se redefine no solo respecto al conocimiento sino también frente a la realidad misma, alteración de la posición atraída por lo real hacia la imparcialidad del “poner entre paréntesis” (Einklammerung) la objetividad, de “desconexión” (Ausschaltung) de la cotidianeidad.

De este impasse, la suspensión del juicio o el distanciamiento de lo real (epojé), surge la ataraxia (?ta?a??a, “ausencia de turbación”, “imperturbabilidad del alma”), que deviene su consecuencia causal. En profundidad se trata de adecuar los deseos propios a la racionalidad de la naturaleza (?ó???, “palabra”, razón”, “pensamiento”), aprendiendo a cribar los asuntos que dependen de la propia persona de los que son ajenos a ella.

Ese drama filosófico del Barroco español, La vida es sueño (1635) de don Pedro Calcerón de la Barca lo sabe a ciencia cierta, por eso hacia el final de la trama, en su largo soliloquio Segismundo nos recuerda que: “... la Fortuna no se vence / con injusticia y venganza, / porque antes se incita más; / y así, quien vencer aguarda / a su fortuna, ha de ser con prudencia y con templanza”. Prudencia: sensatez, buen juicio, reflexión.Templanza: moderación, sobriedad y continencia.

Vaciarnos de los ruidos del mundo, huir de esas alharacas que nos distraen de la composición exacta de los fenómenos, pues de no hacerlo corremos el riesgo de sucumbir a la tentación del momento. Estas características son estructurales del ser democrático, identificado con el diálogo y la construcción de consenso. Líneas objetivo de una forma de concebir el poder público y, sobretodo, de ejercerlo. Sin la mirada del otro, eludiendo la opinión informada del prójimo, existe arrogante el solipsismo: esa modalidad radical de subjetivismo, no reflexiva, de conformidad con la cual solo existe aquello de lo que es consciente el propio yo. Y semejante condición es sinrazón suficiente y necesaria para fundar los prolegómenos de la tiranía.

Si bien no siempre se trata de un poder ilegítimo por su origen, siempre representa uno injusto por su ejercicio y represor de cualquier oposición. La voracidad para concentrar todas las facultades y decisiones propias de un régimen de facultades expresas, el poder tripartito ejecutivo-judicial-legislativo plasmado en “El espíritu de las leyes” de Montesquieu, convierte a este tipo de gobierno en uno monolítico, que se arroga juzgar, legislar y hacer por sí y a costa de las entidades federativas y los municipios. Lo que significa que no escatima emitir laudos a diestra y a siniestra, tampoco se detiene en promulgar leyes y reglamentos ad libitum, y ejecutar acciones invadiendo ámbitos competenciales.

Perfeccionemos nuestra democracia con la suspensión del juicio (epojé), la serenidad de la conciencia (ataraxia) y el compromiso de investigar (skepsis).

POR LUIS IGNACIO SÁINZ

COLABORADOR

SAINZCHAVEZL@GMAIL.COM

