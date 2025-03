XEDA – Radio Trece

El comienzo de operaciones de la emisora XEDA se llevaría a cabo un 3 de diciembre de 1936, después de que se le otorgara esta concesión al señor Augusto García Díaz, quien originalmente transmitiría por la frecuencia 680 kHz.

En un inicio, a principios de la década de los años 40, la radiodifusora sería operada por el señor Pedro Riestra y más adelante por el señor Ángel Fernández, quienes buscarían consolidar a la emisora con una programación musical y programas hispanos reconocidos en aquella época como “La Hora Española” y “Estampas Españolas”.

No pasaría mucho tiempo cuando la frecuencia se movería a la 1290 de amplitud modulada, misma que se haría conocida años más tarde con la marca de “Radio Trece”.

En el año de 1953, la estación sería adquirida por la empresa “Publicistas SA”, propiedad del político y radiodifusor Guillermo Morales Blumenkron, quien sería Gobernador interino del Estado de Puebla y que tendría otros cargos importantes en la política del país, así como en la industria de la radiodifusión, siendo Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) en dos ocasiones.

Bajo su liderazgo, XEDA comenzaría a transmitir información sobre las carteleras cinematográficas con el programa “Cines de México”, el cual tendría mucho éxito entre sus radioescuchas y debido a su crecimiento en el cuadrante de la capital, la estación comenzaría a generar nuevos contenidos, muchos de ellos enfocados a la cultura y al entretenimiento.

Años más tarde, la difusora sería conocida también por un tiempo como “Corazón Latino”, con programación de boleros y música romántica que era del agrado de la gente, algo diferente a lo programado en los orígenes de la estación y buscando un nuevo concepto musical en ese momento.

La operación de la “DA” pasaría a manos del radiodifusor José Luis Fernández Prieto, el cual cambiaría el slogan de la estación a “Lo más selecto de la música popular” y “Lo más popular de la música selecta”, transmitiendo música instrumental y juvenil.

Con la nueva operación, se crearían importantes programas como “Sonido Internacional”, “Las Trece Grandes de Radio Trece”, mismo que duraría varias décadas, así como otros contenidos que mejorarían las mediciones de audiencias de la estación.

La familia Fernández, en ese momento propietarios de Grupo Imagen, transmitían de forma simultánea con la estación XEDA-FM 90.5 MHz, lo cual les daba un gran alcance para sus clientes y anunciantes.

En el año de 1992, la emisora cambiaría por un tiempo a “Rock N’ Radio” con música en inglés, dado que este género estaba comenzando a volver a tomar fuerza en la Ciudad de México.

Para 1993, la estación sería vendida por parte de la familia Fernández al grupo radiofónico “Radio SA”, propiedad del radiodifusor chiapaneco Carlos Quiñones Armendáriz y comenzaría nuevamente la era de “Radio Trece”, generando principalmente contenido hablado de información y entretenimiento.

Importantes conductores pasarían por las filas de esta emisora, tal es el caso de Abraham Zabludovsky, Lolita Ayala, Daniel Bisogno, Paola Rojas, Carlos Loret de Mola, Javier Solorzano, Fabián Lavalle, Manuel López San Martin, Javier Alarcón, André Marín, Rodrigo de la Cadena, Juan Calderón, entre muchos otros.

Algunos de los nuevos programas que saldrían al aire serían, “Del Hecho al Cuento”, “Radio Trece Deportes”, “Fusión Trece”, “Radio Trece Noticias”, “Nuevamente Bolero”, por mencionar algunos.

Radio Trece se convertiría en una de las estaciones de mayor reconocimiento en nuestro país, por esta razón su programación se expandiría a otras ciudades de la República Mexicana que eran propiedad de Radio SA y de otros radiodifusores, en la cual también se les representaba comercialmente. Tal es el caso de Radio Trece 650 AM XEVSS en Hermosillo, Sonora, Radio Trece 1400 AM XEI en Morelia, Michoacán, Radio Trece 1070 AM XEEI en San Luis Potosí, San Luis Potosí y Radio Trece 1480 AM XEZJ en Guadalajara, Jalisco.

Por muchos años, Radio Trece fungiría como la estación piloto de Radio SA, sin embargo, el grupo más adelante convertiría el contenido de sus estaciones en musicales, con formatos de renombre que conserva hasta estos días como “Máxima”, La Grupera”, “Love”, “Activa”, entre otras.

Actualmente Radio Trece transmite como Radio Trece Digital “Más allá de las Noticas”, proyecto liderado por José Carlos Quiñones Serna quien funge como Presidente de la compañía y que junto con su hermana Mariana Quiñones Serna encaminan este grupo de emisoras que se ha consolidado como una de las más emblemáticas de la radio nacional.

Recientemente el grupo adquirió dos emisoras más en el Puerto de Veracruz, las cuales ya están integradas a la cadena nacional de Radio SA que continúa fortaleciéndose en el mercado de la radiodifusión en México.

Sin duda alguna, Radio Trece nos trae grandes recuerdos en la industria de la radio con sus grandes contenidos, conductores y estilo único, que hacen que esta estación siga viva y presente en el público que la ha escuchado por tantos años.

POR ADRIÁN LARIS CASAS

DIRECTOR DEL HERALDO RADIO Y PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA CIRT

PAL