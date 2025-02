Olvidan más fácil a su ex ¿ellas o ellos?

Hace poco vi un video en el que según decían que los hombres nunca olvidan a su gran amor, si las cosas no resultan, el sentimiento permanece, aunque inicien otra relación. Información que me impactó, es verdad que hay personas que marcan tu vida, pero mi dilema es ¿por qué hay amores que no puedes superar?

Una ruptura o un amor no correspondido es una experiencia dolorosa que te lleva a cuestionarte a ti misma: ¿por qué me rechazó?, ¿qué hice mal? Te sientes insuficiente y sola, especialmente si esa persona era con quien más compartías tu día a día. Esa sensación de vacío no solo afecta tu estado de ánimo, sino que también puede provocar agotamiento, dolores en el cuerpo e incluso dificultades para dormir.

Ahora, ¿quiénes son mejores para superar una relación, mujeres u hombres? La ciencia dice que las mujeres, aunque al principio sufrimos más, logramos recuperarnos más rápido de un desamor, mientras que los hombres se lo toman más con calma, pero tardan más en darle carpetazo.

Entrevisté a un amigo que pasó por una fuerte ruptura a los 18 años, había durado con su novia tres años, aunque era muy joven él ya había visualizado una vida con ella, pero la chica decidió dar por terminada la relación pues consideró que con él no tendería un buen futuro, mi amigo aparte de la ruptura no se había quedado en ninguna universidad y se sentía el más perdedor del mundo y cuando le pregunté si en verdad había podido superar esa relación, de manera convincente me respondió que sí...

Solo un día después de cuatro meses de llorar por la noches hasta cansarme, sentí que algo cambió en mi cerebro, como si me hubieran pegado y de pronto se me aclaró la mente, pensé que era muy estúpido estar así, me di cuenta que era joven y que tenía cosas por hacer y al siguiente día me sentí ligero con ganas de resolver mis problemas y no volví a pensar en la idea de volver con ella.

No creo que sea una cuestión de género la superación de una ruptura, más bien considero que algunas personas evitan sentir dolor, por ello se involucran en una relación de inmediato, se hiperactivan socialmente para mitigar la sensación de soledad.

Otros factores que pueden dificulta dejar de amar a alguien, es no entender que ya terminó, y aferrarnos a pensamientos como “qué hubiera pasado si”, “le hubiera dicho que”, “qué pasaría si hago” y por último, idealizar a la persona y la relación al recordar solo los buenos momentos e ignorar las razones de la ruptura.

En mi caso para superar el rechazo del amor tuve que razonar y apegarme a la realidad, lo cual fue sencillo porque ni siquiera estaba en una relación, solo fue algo casual pero como venía de otra relación me fue fácil engancharme.

Esto hice para continuar después de un amor no correspondido.

1. Expresar lo que sentía. El primer paso fue expresarle a la persona que me importaba más de lo debido y esperar su respuesta, que por supuesto fue un “que linda pero no, muchas gracias”.

2. Procesar la respuesta. Me apegue al no, porque eso era lo real, dejé de hacerme ideas o encontrar aquellas señales que me dijeran que detrás de ese “no” estaba oculto un “sí”.

3. Alejarme: Entendí que no estaba en mis capacidades jugarle a la amiga, así que decidí tocar retirada y alejarme poco a poco.

4. Darme un tiempo para estar sola: me enfoque en mí, en buscar empleo, fortalecer mi autoestima y renovar mi círculo de amistades.

5. Entender que me había enganchado: me cuestioné qué era lo que supuestamente amaba y descubrí que no conocía muy bien a la persona, gran parte de la atracción era física y, además, mi cerebro lo visualizó como alguien difícil de alcanzar y como le gustan los retos, se aferró a la idea. Pero una vez que comprendí lo que realmente estaba pasando, pude seguir adelante.

Durante el proceso por supuesto que pensaba qué hubiera pasado sí, pero con el tiempo ese pensamiento dejó de tener sentido, le fui dando el lugar que le correspondía, el de un recuerdo que ahora es parte de mi historia de vida. Me siento muy orgullosa de la determinación que tuve para continuar, superarlo y volver amar.

POR DULCE GALINDO VILLA

INSTAGRAM / @FUNDACION GRUPO ANDRADE

FACEBOOK / @FUNDACIONGRUPOANDRADE

MAAZ