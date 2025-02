El populismo es el rostro y el nombre del líder, decía Ernesto Laclau al referirse a su mística. El estudio del populismo, sin embargo, no puede agotarse ahí. Porque el populismo no es sólo una persona, por importante que sea, sino un fenómeno sociopolítico que no puede entenderse sin la figura del líder, pero tampoco reduciéndose solo a él. El obradorismo no es excepcional en ese sentido; de hecho, los análisis más interesantes al respecto no son los que se enfocan exclusivamente en López Obrador sino aquellos también examinan, además, las causas, el entorno, las bases, la gestión y las consecuencias del obradorismo como un movimiento político que ha marcado época.

“El estilo personal de administrar” (Gato Blanco, 2024) de Mauricio Dussauge Laguna (Ciudad de México, 1976) pertenece, sin duda, a esa minoritaria pero aventajada repisa de libros. Su pregunta central no es quién es López Obrador, por qué llegó a donde llegó ni en qué se ha basado su popularidad; es, más bien, cuál fue el impacto de su presidencia sobre la administración pública, qué efecto han tenido sus políticas y su estilo personal sobre las capacidades efectivas del gobierno.

A lo largo de seis ensayos, escritos entre 2019 y 2024, Dussauge ofrece respuestas que no nada más registran la trayectoria del sexenio anterior sino que también reflejan un paciente esfuerzo intelectual de explicar las razones de la irracionalidad de un presidente que insistía en querer “transformar la vida pública” y se dedicó, paradójicamente, a menoscabarla. La “4T” es, en su lectura, un proyecto que pretendiéndose neoestatista acabó debilitando aún más al ya de por sí maltrecho Estado mexicano.

Dussauge hace una muy elocuente defensa de la profesionalización técnica de las burocracias, del tránsito histórico del “Estado propietario” al “Estado regulador”, de razón de ser de las agencias especializadas y los órganos autónomos, frente a la ignorancia, los prejuicios ideológicos y, sobre todo, las consecuencias negativas del populismo obradorista sobre multitud de instituciones, programas, bienes y servicios públicos. El enfoque, concentrado no en las intenciones sino en los resultados, es persuasivo y contundente. En contraste con su arrolladora fuerza electoral y su retórica triunfalista, concluye, el obradorismo “no ha sabido resolver los grandes problemas públicos del país, ni ha liderado la construcción de las capacidades administrativas necesarias para resolverlos”.

Mención aparte merecen las deslumbrantes ilustraciones de Víctor Solís, que le añaden una dimensión originalísima al libro, pues no sólo sintetizan sino que desarrollan visualmente muchas de sus ideas. De trazo sutil pero humor incisivo, la gráfica de Solís dialoga, desde su refinada sencillez, con la complejidad crítica de los argumentos de Dussauge. El tándem creativo que terminan formando es un extraordinario acierto editorial.

POR CARLOS BRAVO REGIDOR

COLABORADOR

@carlosbravoreg

MAAZ