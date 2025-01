Migración reclama soluciones mundiales

El millonario Elon Musk, propuesto funcionario de Donald Trump, se ha visto involucrado en declaraciones desafortunadas sobre el tema de la migración. El tema migratorio demanda soluciones radicales y definitivas a nivel mundial, un fenómeno que igual se observa en África hacia Europa como Sudamérica hacia los Estados Unidos de América, o de países en torno de Rusia hacia aquel país. Su desplazamiento resulta mortal y peligroso en África al cruzar el mar Mediterráneo en embarcaciones fatalmente mortales que cuestan muchas vidas humanas; en América, cruzar la selva del Darién en la frontera de Panamá y Colombia es igualmente mortal para el desplazamiento de grupos migratorios, que en los desiertos montañosos hacia Rusia.

Desde que los países han desarrollado fronteras, divisiones convencionalmente jurídicas por encima de las personas y grupos humanos, el tema sigue siendo un problema irresoluble incluso deshumanizado.

Desde los países con gobiernos insensibles, que provocan la necesidad de huir de sus países en busca de nuevas oportunidades, mismas que sus gobiernos -por diversas razones son incapaces de resolver y conservar a sus pueblos-, hasta la simple decisión libre de salir de sus patrias en busca de un cambio y mejora de vida.

Ante eso, la humanidad y los gobiernos no han encontrado la fórmula para resolver esa necesidad eminentemente humana de decidir su destino.

Seguramente llegará el momento en que se encuentre una solución que dé cauce al problema, pero mientras, en el mar Mediterráneo y la Selva del Darién, diariamente cuesta vidas de seres humanos como usted y como yo que, inconformes con su destino, en un gesto desesperado de supervivencia y rebeldía contra su sino, un esfuerzo por cambiarlo o mejorar su condición, cuestan vidas humanas, a veces de familias completas que se arriesgan en el intento de un futuro mejor o al menos digno.

La migración demanda soluciones globales, integrales y definitivas, de carácter sociológico, económico, político, de relaciones internacionales, formación de grupos multidisciplinarios y complejos para encontrar o dar respuestas eficientes, oportunas y viables que hoy por hoy no se tienen en el mundo.

Personajes como Trump, en su peculiar estilo de abordar los problemas, igual que han hecho presidente americanos, como el mismísimo popular Barak Obama, han deportado a migrantes por falta de mejores respuestas.

A veces decisiones que parecen deshumanas, como declaraciones del presidente ruso Putin, en el sentido de expulsar a grupos cuya religión o costumbres no son compatibles con su pueblo justifican su expulsión; exigencias como las de grupos musulmanes cuyas creencias han resultado letales desde el punto de vista de atentados terroristas, son muestras extremas que los gobiernos hacen para contener la migración, pero sigue siendo un paliativo y no una solución, respuestas improvisadas pero no soluciones duraderas. Seguramente habremos de ver reuniones multilaterales mundiales sensibles que encuentren soluciones. Ya es el momento de abordar el tema con perspectiva humanitaria.

POR EDUARDO SADOT

COLABORADOR

@EDUARDOSADOT

