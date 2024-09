Arath de la Torre no te enganches con las ofensas de nadie porque los empoderas

ARATH NO TE ENGANCHES CON LAS OFENSAS DE NADIE PORQUE LOS EMPODERAS Y LES SUELTAS TU PODER

Arath de la Torre no debes engancharte con las ofensas de nadie, date cuenta: “Él ni vive en mi casa, ni es mi esposa, no hizo mi carrera, no es nadie en mi vida, no lo voy a empoderar, no suelto mi poder ni mi energía para subirlo al techo y un solo pensamiento de enojo o de odio, a él no le hace nada, pero a mí sí me envenena.”

Y esto que voy a escribir me lo digo a mi misma:

”Mi misma, no necesariamente hay que encarar al fuerte, pero tampoco hay que enseñar que se nos subieron los “blanquillos” al cuello y que ya nos están ahorcando porque eso empodera al otro.”

LA ESTRATEGIA DE LA ESPOSA DE ADRIÁN MARCELO NO SIRVIÓ DE NADA

¿Cómo se le ocurre a la esposa de Adrián Marcelo sacar un muñeco de cartón alabando a Adrián Marcelo, igualándolo con Jorgito TRAPITO, cuando mi esposo Jorgito que jamás diría como dijo Marcelo cuando salió Gomita -¡Una mujer menos a la que hay que maltratar!-

A Karina Puente, esposa de Adrián Marcelo, le digo lo que le dijo Arath de la Torre a Ricardo: ¡Búscate otra historia, porque la que tú quieres contar ¡esa ya se contó!

¿SHAKIRA NO MANIPULES TU EVASIÓN DE IMPUESTOS DICIENDO QUE ES MACHISMO, NO USES UNA BANDERA SAGRADA PARA EVADIR TUS OBLIGACIONES?

Shakira no uses el feminismo para no pagar impuestos, el que gana dinero debe pagar impuestos en España, en México y en China seas hombre, mujer o quimera, el problema de que uses la bandera del feminismo para evadir tus obligaciones hacendarias es que mucha gente te sigue y piensa que lo que tú dices es una orden que deben acatar.

Atención no sigan el ejemplo ni acaten órdenes de quien dice insensateces aunque los vean más empoderados y si los amenazan no teman ser aniquilados… Nadie es todopoderoso, inclusive en Alemania acaba de salir una ley en la que le dicen a los soldados que pueden desobedecer las órdenes de arriba si estás son destructivas.

El que más amenaza no es el que cumple sus amenazas, en general es exactamente lo contrario.

SOLOS SOMOS UNA GOTA, JUNTOS SOMOS UN OCÉANO

Unidos y jugando limpio como el cuarto Mar, con equilibrio: hombres y mujeres jugando con respeto logran sacar uno a una a “machos” y “machas” de Tierra, esta es una lección para los mexicanos que tenemos que aprender a jugar en equipo porque solos somos una gota, pero juntos somos un océano.

GOMITA SE BURLÓ DE SÍ MISMA Y RECUPERÓ CORAZONES QUE HABÍA PERDIDO

Gomita es un ejemplo que a veces cuando vas perdiendo, si en lugar de enojarte, demuestras humildad, ganas nuevamente. Ahora que salió de La Casa de Los Famosos, se rió de todos los memes que le hicieron comparándola con monstruitos y volvió a recuperar el cariño que había perdido. La soberbia es nuestro peor enemigo.

POR SHANIK BERMAN

MAAZ