El “mamarracho” título que disputará el América en Estados Unidos

Viajar casi tres mil kilómetros para nada, a mitad de semana, después de una jornada triple, es una aberración y un golpe para un equipo de la LigaMX. América jugará esta noche en el Lower.com Field contra el Crew de Columbus, el campeón de la MLS por el título más insignificante que tiene el futbol, la Campeones Cup.

Este invento, que se debe a Juan Carlos Rodríguez, hoy alto comisionado de la Federación Mexicana de Futbol en su otrora papel de funcionario de Univisión, donde su labor parecía ser solamente tener partidos y más partidos en la pantalla de televisión, es una reverenda es una cuchillada para los equipos mexicanos que la disputan. Un invento para seguir construyendo una narrativa de éxito deportivo, de sumar títulos, aunque sean de cartón.

“Siempre habrá un desfavorecido” afirmó ayer André Jardine en la conferencia de prensa previa al título de chocolate.

Evidenciando la pésima organización que no encuentran fechas acordes a los intereses de ambos equipos, el de la LigaMX y la MLS, y siempre será beneficioso para los estadounidenses, simplemente porque siempre recibirán, nunca viajarán a México a disputar el título. Es un abuso de la MLS sobre el futbol mexicano, siempre serán los equipos de este país, los “payasitos” del circo, los que van a animar las tribunas estadounidenses para generar dinero, solamente dinero.

El campeón, en la última edición, la de 2023, ganó 500 mil dólares, y al subcampeón, 250 mil. No se informa aún cuanto les entregaran en esta nueva edición, pero no hay cambios sustanciales, según una fuente del interior del comité organizador. Es decir, ni negocio es para los equipos, pero ¿qué tal para quien lo promueve? Y al no ser sancionado por Concacaf, ni por la LigaMX, ni por la MLS, entonces ¿Por qué lo avalan como título oficial?.

Es una mentira y un absurdo. De esas situaciones que deben cambiar en. El futbol mexicano, que si tuvieran un presidente con ideas, con autonomía y en búsqueda del mejor desarrollo deportivo para la Liga MX, debería prohibir este mamarracho título y mandar a quienes lo organizan, muy lejos, que vayan a jugar con otra liga, y darse, por supuesto, a respetar. Pero no es más que lo contrario, es el eterno “Yes, sir”, que aunque todo sea negativo, con tal de no meterse en problemas con los estadounidenses, a todo, pero a todo le dicen “Yes, sir".

Tigres la ganó en dos ocasiones, en 2018 y 2023; Atlanta United, New York City FC y Columbus Crew, en una ocasión. Ese es el conteo del título más insignificante de la historia del futbol, que desgraciadamente involucra al futbol mexicano.

Es una delicia leer la presentación del partido en la web oficial. “Campeones Cup, junto con Leagues Cup, son parte de una larga alianza entre las dos ligas más importantes de fútbol en Norteamérica, MLS y LIGA MX. La alianza no sólo está cimentada en la rivalidad en la cancha, está diseñada para fortalecer el deporte en la región, sino con un verdadero espíritu de colaboración con un enfoque en las mejores prácticas y en ser una fuerza positiva de cambio en comunidades locales de ambas ligas”. Sin palabras.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

MAAZ