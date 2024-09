El escapista se volvió a esconder

¿Dante Delgado, mandamás en MC; Clemente Castañeda, coordinador del partido en el Senado; y el senador Daniel Barreda, le apuestan al olvido?

Han pasado dos semanas de la extraña ausencia de Barreda en la sesión clave en que se aprobó la reforma al Poder Judicial, y el legislador no termina de explicar qué fue lo que sucedió. ¿Por qué desapareció 12 horas? ¿Dónde estuvo?

El senador campechano, ya sabemos, es bueno para esconderse. Pero esquivar cuestionamientos le acarrea un costo a MC que, si algo ha repetido hasta el cansancio, es que no es un partido esquirol de Morena.

En la primera oportunidad que tuvieron, su papel como oposición quedó en tela de juicio. ¿Son o no son? ¿Se doblan o aguantan? ¿Tienen convicciones o demasiada cola que les arrastre?

De cinco senadores naranjas, uno cooperó con su ausencia para que la 4T construyera la mayoría calificada. Barreda, el escapista, demoró una semana en dar la cara. De manera apresurada, nervioso, leyó un mensaje en solitario la semana pasada. Castañeda, su coordinador, solo atinó a pedir que le descontaran el día. ¿Con eso basta?

Barreda y su partido dijeron con todas sus letras que votarían en contra de la reforma que aniquilaba al Poder Judicial, pero al senador se lo tragó la tierra en el momento clave. Nadie supo de él. ¿Dónde se escondió?

Él asegura que estuvo retenido contra su voluntad. Eso explicó.

"El día 10 de septiembre recibí una llamada telefónica de mi madre en la madrugada donde me decía que mi padre había sido llevado a una comparecencia judicial en la ciudad de Campeche. Inmediatamente tomé el primer vuelo", contó.

¿Se fue sin avisar a nadie en su partido? Si le ocurrió lo que asegura, ¿para qué leerlo? ¿Lo dicho es la realidad o una construcción de hechos que no sucedieron?

Barreda dijo que a las 10:30 horas llegó al lugar donde también estaba el diputado Paul Arce: la sala de Juicios Orales de Campeche, donde se encontraba retenido su padre."Durante casi 12 horas estuve incomunicado y bajo la condición de que si me

retiraba procesarían a mi padre. Durante todo este tiempo no me fue posible hablar con ningún senador o senadora”, afirmó.

¿Ni ir al baño? ¿Una llamada? ¿Ir a la puerta? ¿No pudo decirle a alguien que avisara de su paradero?

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Campeche, Virginia Leticia Lizama, lo desmintió hace unos días, en una entrevista. Dijo que no estuvo en la Sala de Juicios Orales en la entidad el día que se aprobó la reforma.

"Ni fueron detenidos ni tuvieron ninguna audiencia. El padre de él no tiene ninguna causa en su contra, entonces, el argumento se cae (…) Fue el actuario y revisó todo el edificio, las bodegas, los baños, todo, y pues el señor no estaba. Entonces, no sé dónde estaría, pero en el edificio, en el momento, no estaba", señaló.

¿Mintió Barreda? Eso parece.

Porque si estuvo privado de la libertad ilegalmente, seguramente ya presentó la denuncia por secuestro, ¿no? ¿Por amenazas? ¿Quién le impidió retirarse del lugar? ¿Por qué no lo dice? ¿O es mentira?

Él, su coordinador y el líder del partido deben varias explicaciones.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

