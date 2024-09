El grave déficit de vivienda

La gravedad que representa en México el déficit de vivienda crece día con día. Las declaraciones de hace apenas dos meses del titular de Sedatu, Román Meyer, en el sentido de que el número de viviendas faltantes en el país es de ocho millones, debería haber encendido todas las alertas para finalizar el sexenio y para el inicio del de Claudia Sheinbaum.

Y si bien en el próximo gobierno se tomarán cartas en el asunto no parece ser suficiente.

La próxima Secretaria del ramo, Edna Elena Vega, ha dicho que la meta sexenal de Sheinbaum es 1 millón de viviendas nuevas, la mitad de las cuales se financiarán vía el Infonavit. En teoría, con Octavio Romero a la cabeza de ese instituto, cada año se estarán construyendo 75 mil viviendas de carácter social.

Parece insuficiente. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), Luis Alberto Moreno Gómez Monroy, ha declarado que, tan solo por el fenómeno de nearshoring, México requerirá 125 mil viviendas nuevas en seis estados que están recibiendo esas inversiones.

A lo anterior hay que añadir el déficit de vivienda en renta. Hay ciudades como Guadalajara o La Paz que simplemente no disponen de oferta suficiente para la gente que quiere rentar. La empresa Homie, por ejemplo, especializada en renta, ha asegurado que no menos de 80 mil viviendas de ese segmento se requieren cada año, dada la demanda. Homie ha continuado creciendo fuertemente no solo en México, sino en países como Chile, donde se está popularizando velozmente su modelo de renta sin aval.

Pero el problema más grande aún no tiene solución, y es el acuerdo que debe establecer el gobierno con el sector privado desarrollador. Una cosa es que Sheinbaum quiera poner al Infonavit a construir un fragmento de las casas que se requieren, y otra es que se haya diseñado una política pública para impulsar el crecimiento del sector privado a partir del próximo 1 de octubre.

Eso aun no lo vemos, y urge, si quiere corregirse el colosal problema social que se deriva de la carencia de millones de lugares para vivir.

DECELERA VENTURES

La firma madrileña Decelera Ventures, que dirige Marcos Martín, llegará a México a partir de octubre para impulsar 20 emprendimientos aquí. Los más destacados participarán en el concurso por apoyos desde Dlls. $300 mil y hasta Dlls. $2 millones. En Europa el fondo de inversión ha financiado emprendimientos como Trak Phisyo, un programa con Inteligencia Artificial (IA) que monitorea ejercicios de fisioterapia; o Spherag, un sistema de riego con IA para irrigar cultivos.

CEMEX

Ha causado eco el reporte de Barclays que señaló que la cementera Cemex, que dirige Fernando González Olivieri, se beneficiará en el siguiente sexenio por los proyectos de infraestructura de Claudia Sheinbaum.

