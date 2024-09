Los buenos oficios de Sheinbaum

En los últimos días se han ventilado algunas diferencias entre el secretario de Hacienda y la administración en puerta, lo cierto es que Rogelio Ramírez de la O se queda.

El desencuentro con el equipo de la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo surgió a partir de la designación de algunas posiciones claves en la administración que iniciará en cosa de una semana, y que a decir del funcionario le permitirían comenzar una serie de cambios para reducir el déficit fiscal que pesa como losa en la 4T.

De inicio, Ramírez de la O había pensado en Alejandro Olivo, quien trabaja en Nueva York para Moody´s, para ocupar la Subsecretaría del ramo, propuesta que no próspero.

Otra pieza clave es la dirección de Finanzas de Pemex donde ya había considerado a un par de prospectos para iniciar una reestructura financiera que urge en el gigante petrolero, pero donde las versiones en Palacio Nacional refieren que esa posición recaerá en Juan Carlos Carpio, quien estuvo en la secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX, y que es de todas las confianzas de Luz Elena González Escobar, próxima secretaria de Energía.

El rumor de la salida de Ramírez de la O una vez que entregue el Paquete Económico 2025 no gustó a los inversionistas, y los buenos oficios de la doctora Sheinbaum permitieron que permanezca de manera indefinida en esa cartera con la intención de cumplir el compromiso de restablecer lo más pronto la disciplina fiscal.

LA RUTA DEL DINERO

Después de nueve años suspendido, por el incumplimiento de requisitos, se reanudará la construcción del megaproyecto inmobiliario de Palmas 915, en Las Lomas de Chapultepec, por lo que se prevé el surgimiento de una disputa entre la constructora GICSA y familias que se oponen a su edificación. Recordará que fue en 2015, cuando GICSA, de los hermanos Abraham y Elías Cababie Daniel, anunciaron el proyecto inmobiliario, y para apalancarlo colocaron en los mercados bursátiles seis mil millones de pesos con la ayuda de JP Morgan, que coordinó la operación, y bancos como Citibanamex, BBVA y Casas de Bolsa para el mercado nacional, con el visto bueno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Al inicio, GICSA tenía 50 por ciento del proyecto y lo escaló a 64 por ciento del fideicomiso armado para la construcción de un inmueble de ocho mil 694 metros cuadrados, en donde se construirán 17 pisos de oficinas, 11 pisos para estacionamiento y un centro comercial, que a decir de los vecinos colapsará la zona por la demanda de agua y drenaje insuficiente. Se acerca una batalla legal… En el muy prestigiado ranking The Worlds 50 Best Hotels se incluyen dos hoteles ubicados en Quintana Roo. Me refiero a Esencia, en Tulum y Maroma en Riviera Maya. La gobernadora Mara Lezama Espinosa celebró el reconocimiento al señalar que es reflejo de la calidad y excelencia que han logrado los servicios en el estado, mismos que se traducen en prosperidad para las familias de ese estado.

POR ROGELIO VARELA

ROGELIOVARELA@HOTMAIL.COM

@CORPO_VARELA

