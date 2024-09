Pronóstico del partido New England Patriots vs. New York Jets

La División Este de la Conferencia Americana se encuentra al rojo vivo, con el equipo de los Buffalo Bills a la cabeza con dos victorias, y después le siguen, muy de cerca, los Miami Dolphins, New York Jets y New England Patriots, todos con una victoria, por lo que cobra mayor relevancia el juego de esta noche, con el que arranca la Semana 3 de la NFL.

La ofensiva aérea de los Patriots ha sido la segunda peor en esta temporada, promediando 135 yardas por juego, y es que el veterano Jacoby Brissett ha jugado de forma muy conservadora, evitando cometer errores, y mucho de ello se debe al escaso arsenal de receptores con el que cuenta.

Su ala cerrada Hunter Henry se ha convertido en su objetivo predilecto, lo cual se vio reflejado el domingo anterior en contra de los Seahawks, en donde terminó con ocho recepciones y más de 100 yardas, aunque no pudo anotar.

Jerod Mayo, entrenador en jefe de los Patriots, ha decidido poner el peso de la ofensiva en los hombros de su corredor Rhamondre Stevenson, quien ha acarreado el balón en repetidas ocasiones, y ha anotado en los dos encuentros que han disputado; sin embargo, al ataque en general le ha costado trabajo poner puntos en la pizarra, por lo que que la defensiva ha tenido más trabajo tratando de mantener a su equipo en la pelea durante los partidos.

Mientras tanto, Aaron Rodgers ha tenido un inicio bastante complicado con los Jets, ya que no ha sido capaz de superar las 200 yardas por aire en ninguno de los encuentros; sin embargo, como el mismo Rodgers diría, hay que relajarnos, porque esto apenas inició, y los Jets cuentan con un plantel muy sólido.

Garrett Wilson y Allen Lazard, quienes son sus principales receptores, han tenido problemas para entrar en sincronía con Rodgers, sobre todo, Wilson, quien es el receptor más explosivo de los Jets, pero no ha podido demostrarlo esta temporada.

Wilson hoy tendrá su oportunidad de destacar, ya que la defensiva aérea de los Patriots es bastante vulnerable, a diferencia de su defensiva terrestre, la cual solamente ha permitido 116 yardas, por lo que a los corredores Breece Hall, y al novato, Braelon Allen, les espera un encuentro complicado, pero el talento de Hall atrapando pases será algo que marcará diferencia.

El equipo de New York no tendrá un día de campo esta noche, sobre todo, porque los juegos divisionales se juegan a muerte; sin embargo, hombre por hombre son muy superiores al equipo de New England, razón por la que las casas de apuestas los dan como favoritos por seis puntos.

Los Jets tienen la obligación de buscar el título este año, a diferencia de los Patriots, quienes siguen en reconstrucción, aunque si algo aprendimos de la jornada pasada es el que no podemos subestimar a ningún equipo, ya que la NFL es completamente impredecible.

Pronóstico de resultado: New England Patriots 17-23 New York Jets

POR DIEGO CARREÑO

COLABORADOR

@DIEGOCARRENOFF

MAAZ