Chicharito Hernández, ¿finge lesión para no jugar de visitante?

Humo de Dios, es la comunidad fundada por Javier Hernández, donde fumar, hacer yoga, estar en jacuzzis y albercas con gente bien parecida es el objetivo. Una especie de secta, donde el intercambio físico y el bienestar es continuo. Muy bien, cada quien es libre de hacer lo que se le pega la gana y quien lo juzge es un incomprendido social, o más bien, un amargado.

Javier Hernández ya no es futbolista profesional, es un influencer muy poderoso que junto con su ”pareja” de aventuras, vivencias, y gurú de vida, Diego Dreyfus, hacen lo posible para demostrar que el futbol profesional, el de la Liga MX, es lo de menos, pese a que muchos de los millones de dólares que se gastan en fumar puros, beber alcohol y hacer retiros espirituales provienen de la carrera profesional de Hernández en el futbol.

Ahora resulta que Hernández no jugará el partido de la Jornada 5, la del regreso de la Liga MX tras el fracaso en la Leagues Cup. Tres milllones de dólares de salario y de visita solamente en escasas ocasiones ha jugado. ¿Por qué? Simple, no lo tienen considerado porque en su negociación está no darles rating a las televisoras que no pagaron los derechos de Chivas. Lamentable, sí, entendible, no.

Pero, ¿por qué Chivas no es honesto? ¿O será una gran casualidad que cada partido fuera del estadio Akron, Hernández se lesiona? Dejen la pantomima y por el bien de los incautos aficionados digan la verdad, esa que esconden cada vez que Chivas sale de Zapopan.

Y lo peor, hay quienes lanzaron a los cuatro vientos que debería regresar a la selección nacional, cuando no puede ni cumplir con Chivas. Es una vergüenza, una lástima ver el final de la carrera de un futbolista, que sigue siendo el líder goleador histórico de la selección, sea como boxeador veterano, dando lástima.

Hoy Hernández es la caricatura futbolística de Chicharito, quien cautivó al mundo y que era una delicia ver meter goles con Manchester United, Chivas, Selección, incluso con Real Madrid. Hoy, es un jugador retirado que le vale el futbol.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

