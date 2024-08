Politizan a la Selección Nacional

Se habla de todo y nada al mismo tiempo. Javier Aguirre, sin Rafael Márquez, estuvo en Guadalajara ante la politizada presentación del partido México vs. Estados Unidos. El regreso después de 14 años de la selección a esta plaza, gracias al dinero del gobierno del estado, que, para su gobernador, Enrique Alfaro, es un punto a favor para tratar de sumar popularidad.

Según la evaluación de Demoscopia Digital, Alfaro se encuentra en el lugar 28 de los 32 gobernadores del país, así que llevar un partido de futbol, pensará que es buena estrategia. Sólo supera a Rutilio Escandón, de Chiapas; a Cuitláhuac García, de Veracruz; a Cuauhtémoc Blanco, de Morelos, y a Esteban Villegas, de Durango. Es decir, en términos futbolísticos en una liga normal, estará en zona de descenso.

El Estatuto Social de la Federación Mexicana de Futbol es muy claro. El Artículo 4 dice a la letra: “LA FEDERACIÓN es neutral en asuntos políticos y religiosos por lo que sus afiliados, miembros u oficiales no podrán participar de manera directa en asuntos de dicha índole y/o representar o desempeñar cargos con carácter religioso o político”. Por eso es extraño y hasta ilegal, según las mismas reglas del futbol mexicano, ver a un gobernador como animador de una conferencia de prensa y dar el anuncio, como si fuera el organizador de la fiesta, y claro, sí lo es.

Lo incongruente es, para que paguen un partido de Selección Nacional, está bien que intervenga el gobierno con dinero del erario, pero para una certificación en la Liga de Expansión, tienen totalmente prohibido que un gobierno estatal participe económicamente en la inversión y gastos de un equipo. Es decir, cuando les conviene, es correcto, cuando no son parte del club, entonces a frenar la certificación. Absurdos que sólo pasan en el futbol mexicano.

Y claro, no es correcto que se utilice el erario para mantener equipos de futbol, porque en un país donde la pobreza es latente, es una falta de respeto y hasta un insulto al pueblo.

La selección ya tiene cuatro partidos confirmados para este segundo semestre del año. Nueva Zelanda, el 7 de septiembre, en Pasadena; Canadá, el 10 del mismo mes en Arlington, Valencia, en Puebla, seguramente el 11 de octubre, y Estados Unidos, el 15, en Zapopan.

Regresan a jugar contra un club, algo que no hacen desde el 2002 cuando jugaron el 19 de mayo, contra suplentes del AC Milan, (2-1) en el Memorial Coliseum, de Los Ángeles, y el 26 de ese mismo mes ante el Tokyo Verdi (2-0), en Mikuni, Japón, curiosamente dirigidos por el propio Aguirre, y simplemente lo hacen, porque no hay rivales de selección nacional disponibles. Parece un castigo ser organizador de un Mundial, porque se complica la preparación, ya que las demás selecciones están jugando eliminatorias. No sería mala estrategia que los locales también se eliminarán, al final siempre clasificarían.

Inicia atropellado el proceso de Aguirre, entre especulaciones muy baratas como el regreso de Javier Hernández a la selección y los que fueron parte de la generación del fracaso, seguramente cuando salga la primera convocatoria, se aclararán las cosas y el sentido común imperará.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

MAAZ