Banxico hace un Mario Moreno

Quizá el consenso de todo lo que he escuchado respecto de la decisión de la Junta de Gobierno del Banco de México para bajar la tasa de interés a 10.75 por ciento el jueves —y que dejó a todos estupefactos porque esa misma mañana se reveló que la inflación anual había subido a 5.57 por ciento—, es que se trató de un patinón, un desliz inexplicable. Incluso hay economistas que opinan que, si ellos hubiesen votado en esa junta, más bien la habrían subido.

¿Qué quiere decir la decisión de Banxico?; ¿acaso ahora los tres miembros de la Junta de Gobierno que votaron a favor de la reducción están demasiado preocupados por la desaceleración en el crecimiento del PIB?; ¿o simplemente le perdieron el miedo a la inflación creciente?, ¿o se trata en el fondo de que lo que realmente les importa controlar es la inflación subyacente?

Si tomamos la decisión a rajatabla tendríamos que confiar en la responsabilidad de las cinco personas que votaron. Ellas saben algo que los demás desconocemos, y es simple: que en realidad la inflación va para abajo y el poder adquisitivo del peso está resguardándose con tasas de interés que pueden bajar.

No obstante, en realidad el razonamiento central del pequeño colectivo que decide la tasa de interés se resume en esta frase del comunicado: “En consecuencia, las expectativas de inflación general para el cierre de 2024 se incrementaron. En cambio, las correspondientes al componente subyacente disminuyeron. Las de mayor plazo permanecieron relativamente estables en niveles por encima de la meta”. ¿Qué significa eso? Un Mario Moreno.

Por eso no debe descartarse que no hubo consenso entre los gobernadores, unos interpretaron una cosa y otros otra. No extraña que varios economistas reaccionaron con estupor: Abraham Vela tuiteó que se trató de una “aberración monetaria”; Gabriela Siller aseguró que “no tiene sentido que esperen una mayor inflación y recorten la tasa de interés”; Paco Gutiérrez se preguntó “¿Qué clase de Junta de Gobierno es esta?”; Guillermo Barba dijo: “se acabó la autonomía”; mientras Alejandro Gómez grabó un vídeo asegurando que esta reducción “empieza a generar dudas respecto de su compromiso en la lucha contra la inflación”. Zoc.

BRASIL Y LA CNBV

Los ojos de las autoridades de Brasil están puestos en la licencia bancaria para el banco Nu que debe otorgar aquí la Comisión Bancaria de Jesús de la Fuente, sobre todo pensando en que este 2024 es año dual México–Brasil, en el que se supone se debería “impulsar el intercambio económico y comercial entre ambos países” (o por lo menos eso declararon los gobiernos).

AMERIKE

Crece la Universidad Amerike, que dirige Cristina Peña. Abrió su tercera sede en Satélite, Estado de México. Está muy enfocada en producción musical, videojuegos y contenidos audiovisuales.

