Falso que haya sobrerrepresentación de Morena en el Congreso

En días recientes en la Alcaldía Gustavo A. Madero volví a hablar, en asamblea con ciudadanos, de la mentira sobre la supuesta sobre-representación de Morena y la Cuarta Transformación. Lo cierto es que la 4T no tendrá sobrerrepresentación en la próxima legislatura.

Son mentirosos los de la oposición y además, no saben contar . Por eso les va como les va.

Lo expliqué con peras y manzanas, a ver si así entienden algunos analistas mediáticos cuando aseguran erróneamente que Morena tiene un número de diputados que no nos corresponde.

Hay 500 diputados en la Cámara de Diputados; 300 de ellos juegan en sus distritos (hay 300 distritos en el país), y 200 diputados son plurinominales ( van en una lista: uno en cada circunscripción).

¿Cuántos distritos gana Morena, PT y Partido Verde en todo el país de los que se jugaron en las urnas? De los 300 ganamos 257, o sea más del 80 por ciento de los distritos. Una aplanadora.

Si no hubiera plurinominales, (es decir: solo esos 300 distritos), Morena tendría más del 80 por ciento de los diputados. Esa es una cuenta.

La otra cuenta son los 200 plurinominales, y ahí sí entra el porcentaje que tiene cada partido o cada coalición. Morena, PT y Verde tenemos el 54 por ciento, (el 54 % de 200 son 108) más 257 que ganamos en las urnas, nos da más de 360 diputados.

Pero como hay, además, un 10 por ciento que no se reparte pluri, porque por ejemplo (votos nulos, el PRD que saca el 2%, no tiene pluris porque no llega al 3%); votos de independientes. Ahí Morena crece del 54 al 58, o sea nos tocan más o menos 116 plurinominales.

Si los sumamos a los 257 el número nos da alrededor de los 370 diputados federales; o sea que nos estamos “agandallando” nada.

Nos tocan menos pluris de los que ganamos en el territorio, en cambio el PAN solo gana 32 distritos y le van a dar 38 pluris (más de los que gana); el PRI solo gana 9 Distritos en todo el país ( el 3% de los Distritos) y le darán más de 20 pluris; MC solo gana 1 Distrito en todo el país y le darán más de 20 pluris… Por lo tanto: ¿nos estamos robando algo?

Esa es la mentira; quieren juntar todo, y eso no lo dicen en los medios, se quedan callados; así como han estado diciendo tantas falsedades del gobierno del presidente López Obrador y continúan. No quieren aceptar que les ganamos más de 250 distritos: ¡¿Qué eso no cuenta?!

Lo más dramático es que se siguen exhibiendo. Yo pensé que habían aprendido la lección del 2 de junio; creí que la oposición habría reflexionado respecto a su mala estrategia. Pero NO. Con esto veo que siguen diciendo mentira tras mentira; y no han entendido la lección que la gente les dejó, y además, se atreven a decir que no lo hicieron tan mal…

POR CÉSAR CRAVIOTO ROMERO

SENADOR DE LA REPÚBLICA POR LA CIUDAD DE MÉXICO

