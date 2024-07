La Independencia Judicial y las Reformas en EE.UU. y México: Un Breve Estudio Comparado

La independencia judicial es fundamental para la gobernanza democrática y el estado de derecho. Recientes propuestas de reforma judicial en Estados Unidos (Presidential Commission on the Supreme Court of the United States) y México (Analysis of the Judicial Reform in Mexico) ofrecen enfoques distintos respecto a este principio. Mientras que EE. UU. busca ajustes estructurales para mejorar la independencia judicial, las propuestas de México podrían comprometer la imparcialidad y efectividad del poder judicial. A continuación, se presenta un análisis comparado de ambas iniciativas.

Reformas Judiciales en EE.UU.: Preservación de la Independencia

Las reformas judiciales propuestas en Estados Unidos se centran en realizar ajustes estructurales dentro del marco existente. Estas reformas, impulsadas por el Congreso y el Poder Ejecutivo, incluyen el aumento del número de jueces en la Corte Suprema y la implementación de límites de mandato. El proceso de nombramiento de jueces —nominación por el Presidente y confirmación por el Senado— permanece inalterado.

El objetivo principal de estas reformas es reducir la influencia política dentro de la Corte Suprema y preservar la independencia judicial. Al diluir el impacto de cualquier administración política específica, las reformas buscan mejorar la capacidad del poder judicial para operar de manera imparcial. Estas iniciativas reflejan un compromiso con el mantenimiento de altos estándares de desempeño judicial y la garantía de que el poder judicial continúe defendiendo los valores democráticos sin sucumbir a presiones externas.

Reformas Judiciales en México: Riesgos para la Independencia

En contraste, las propuestas de reforma judicial en México representan una revisión radical del proceso de nombramiento judicial. Estas reformas, promovidas por el Presidente López Obrador, incluyen la elección de jueces por voto popular, la creación de nuevos órganos administrativos judiciales y un tribunal de disciplina judicial. Todos los jueces actuales a nivel federal y estatal serían reemplazados mediante elecciones populares.

Estas reformas presentan riesgos significativos para la independencia judicial. La elección de jueces por voto popular introduce el riesgo de influencias políticas y criminales, ya que los jueces podrían ser afectados por ciclos electorales y presiones externas. La destitución abrupta y el reemplazo de todos los jueces actuales amenazan la continuidad de los procesos judiciales, pudiendo generar ineficiencias y retrasos. Además, la propuesta de negociación anual del presupuesto con el Poder Ejecutivo compromete la independencia judicial al hacer que el poder judicial dependa financieramente de las autoridades políticas.

Comparación de los Enfoques

EE. UU.: Ajustes Estructurales para la Independencia

Objetivo: Reducir la influencia política dentro de la Corte Suprema.

Método: Aumento del número de jueces y límites de mandato. (Actualmente en México)

Proceso de Nombramiento: Se mantiene la nominación presidencial y la confirmación del Senado (Actualmente en México).

Resultado Esperado: Mejorar la imparcialidad y preservar la independencia judicial.

México: Reformas Radicales con Riesgos de Politización

Objetivo: Democratizar el proceso de nombramiento judicial.

Método: Elección de jueces por voto popular y creación de nuevos órganos judiciales.

Proceso de Nombramiento: Cambio total mediante elecciones populares.

Resultado Esperado: Democratización, pero con riesgos de influencias políticas y criminales, y dependencia financiera del poder político.

Sesgo y el Origen de los Documentos de Reforma

Los orígenes de los documentos de reforma en ambos países revelan posibles sesgos que influyen en sus perspectivas y objetivos. En Estados Unidos, las propuestas de reforma son generadas por el Congreso y el Poder Ejecutivo, reflejando prioridades políticas y perspectivas legislativas. Aunque estos documentos buscan mejorar la independencia judicial, podrían priorizar estrategias políticas para lograr estos objetivos.

En México, el análisis de la reforma judicial es producido por el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia, reflejando las perspectivas e intereses del Poder Judicial. Este documento enfatiza los riesgos para la independencia judicial y los desafíos que plantean los cambios radicales propuestos, priorizando potencialmente la autonomía y estabilidad del poder judicial sobre la necesidad de rendición de cuentas democrática.

Conclusión

Las reformas judiciales en EE.UU. y México presentan enfoques contrastantes respecto a la independencia judicial. Mientras que EE.UU. busca mejorar la independencia a través de ajustes estructurales dentro del marco existente, las propuestas de México podrían comprometer la imparcialidad y efectividad del poder judicial al introducir elecciones populares y dependencias financieras de las autoridades políticas. Preservar la independencia judicial es crucial para asegurar la justicia, proteger los derechos humanos y mantener la gobernanza democrática. Ambas naciones deben considerar cuidadosamente las implicaciones de sus reformas para defender estos principios fundamentales.

Adicionalmente, el día de hoy se espera que el Presidente Biden anuncie su reforma (Biden will announce Supreme Court reform plans next week POLITICO), la cual generará una gran expectativa en México, en el contexto de su inminente reforma judicial y ante las tensiones de seguridad binacional presentes, donde existen serias diferencias sobre la ley y el orden en acción.

La coyuntura precisa que las iniciativas de reformas judiciales de ambos países, se convierten hoy por hoy en un tema de interés binacional, donde las narrativas sobre independencia judicial serán contrastadas, criticadas y comparadas, a fin de dar luz a los principios fundacionales del Estado de Derecho que deberán prevalecer y su inevitable pero necesario alineamiento.

POR DR. MIGUEL ÁNGEL MARMOLEJO CERVANTES

COLABORADOR

PAL