EU y la seguridad nacional de México

México vuelve a estar en el centro de la campaña presidencial de manera muy negativa en EU. El discurso de los republicanos recicla el problema del tráfico de personas y drogas que pasa por la frontera sur de EU. También, en los mensajes del expresidente Donald Trump regresan las amenazas contra el comercio binacional. Por último, los discursos radicales deben preocupar por el impacto negativo a la reputación de nuestro país. Explico cómo todo esto impacta en nuestros objetivos nacionales.

Teoría del gran reemplazo. No es menor que el candidato republicano a la vicepresidencia James D. Vance haya insinuado en un mensaje de campaña hace algunos años que la migración irregular es fomentada por los demócratas para ganar electores en estados como el suyo, Ohio. Los principios conspiracioncitas de los seguidores de estas ideas piensan que los migrantes musulmanes u otras regiones que no son de ascendencia blanca atentan contra la Europa cristiana, o en el caso de EU, los migrantes hispanos atentan con desplazar a los republicanos en términos políticos. Algunos extremistas violentos que han creído en esta teoría han cometido actos tendientes al terrorismo como fue el caso del tiroteo en El Paso en 2019.

Uso de fuerza militar contra el tráfico de drogas. Es increíble que congresistas y analistas de think tanks republicanos en Washington insistan en el uso de la fuerza militar y la intervención del Departamento de Defensa para reducir el tráfico de drogas. Este tipo de políticas intervencionistas solamente alimentan el sentimiento antiamericano, polarizan a los países y no ayudan al propósito final de reducción de la oferta de drogas. ¿Recuerdan Afganistán y Colombia? El Pentágono no quiere que se declare terroristas a los cárteles mexicanos porque los obligaría a participar de manera directa en México. También echaría por la borda años de aumento de la cooperación militar entre los ejércitos de ambos países.

Comercio y China. La interdependencia económica que tiene EU con México sigue y seguirá en aumento, por lo que es un tiro en el pie chantajear desde Washington a nuestro país en la materia. Sin embargo, Trump es alguien que cumple su palabra. México no puede dejar de depender de la noche a la mañana de los insumos de China que se transforman en productos que benefician a la región. Sin embargo, México se juega inversiones que provienen de EU si sigue jugando en la línea extrema con China. La semana pasada el gobierno Joe Biden anunció una gran alianza para la producción de semiconductores que inicia con México pero que también beneficia a los países liberales y democráticos afines a Washington.

Hay que recordar que a nuestro país no le ha ido tan mal con los republicanos ni tan bien con los demócratas en temas estratégicos.

Agenda estratégica 1: Escuchemos con atención qué piensa Kamala Harris sobre México. Biden le encargó una parte de la estrategia migratoria con nuestro país. No será fácil para Harris remontar la ventaja que mantiene y sigue ampliando Trump.

Agenda estratégica 2: Terrible noticia el asesinato de Milton Morales Figueroa, coordinador de la Unidad de Estrategia, Táctica y Operaciones de la SSC-CDMX. Descanse en paz y solidaridad con sus compañeros y amigos.

POR: GERARDO RODRÍGUEZ

GERARDO_RSL@YAHOO.COM

@GERODRIGUEZSL

EEZ