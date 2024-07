Hoy comienza La Casa de los Famosos México Temporada 2 y así me siento

Hoy 21 de Julio comienza “La casa de los famosos México Temporada 2” y a través del Heraldo de México que ha sido mi casa y donde he escrito la columna dominical cada domingo desde mayo del año 2017 quiero decirles como me siento al entrar al encierro;

Me siento bendecida por todo el amor que he recibido, por tener esta oportunidad que tenemos solo 14 personas entre 130 millones de habitantes en México y ya gané antes solo por el hecho de entrar pero se que tengo que luchar para soltar mi sufrimiento y recordarme que solo por hoy, cada día tengo que estar contenta y aprovechar que se convierte en realidad mi sueño que siempre ha sido estar frente a las cámaras.

Yo soy muy insegura y vengo de una familia muy depresiva por lo que tengo que recordarme todos los días de vibrar en pura alegría y felicidad: Recordar que el poder lo tengo yo dentro de mi y no mi herencia ni mis miedos ni mis culpas.

DECRETA, DENTRO DE TI HAY UN MAGO QUE SABE APLICAR LA MAGIA DEL UNIVERSO

Si te toca leer esto es porque lo escribí para ti yo intentaré también convencerme a mí misma diciendo:

“Tengo brillo, tengo energía, mis buenas acciones me protegen y puedo ayudar a que el universo cambie, no necesito los reflectores de otros, tengo mi propia luz.”

Todos tenemos muchas oportunidades distintas en la vida: elegir un esposo, elegir una escuela para nuestros hijos, pedir trabajo, hablarle por primera vez a una persona que te gusta, para todo se necesita cojones de acero y ovarios de titanio y les digo lo que me diga a mi misma: -El que gana es porque lo decreta, dentro de nosotros hay un mago que aplica la magia del Universo y la atraes a ti mismo.- Que este sea el mantra de todos nosotros.

TIRA TU EGO A LA BASURA

Lo que vas a hacer: ¡Vivelo, disfrutalo, no lo sufras!

Tira tu ego a la basura, el poder es solo para vencer a tus propios demonios y ese poder si es mío y no se lo suelto a nadie, No me engancho ni le doy mi poder a alguien para que me saque de mis casillas ni de mi objetivo.

Dentro de mi tengo el mismo poder que el hombre más poderoso de la tierra y tengo el poder más grande que la mujer más bella y triunfadora del mundo. Yo tengo el poder para cambiar mi destino, somos lo que pensamos y yo puedo con todo porque la mente es reina.

GRACIAS AL HERALDO DE MÉXICO POR PERMITIRME SER DE SU FAMILIA

Gracias gracias a todos ustedes que trabajan en el Heraldo de México donde me han tratado con todo el amor del mundo como parte de su familia: A Cristina Mieres Zimmermann, a Franco Carreño, a Elías de la Fuente, a mis editoras Nayeli y Patty Villanueva… los amo y una vida no me alcanzará para agradecerles lo que hacen por mi.

Gracias por siempre y voten para que no me saquen de “la Casa de los Famosos México.”

POR SHANIK BERMAN

