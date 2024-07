Campeche: ¿maicearon a diputados?

El priismo de Campeche denunció una mafia legislativa que encabezan José Antonio Jiménez, César González, Jorge Pérez Falconi y José Malavé, para blindar a la gobernadora Layda Sansores y evitar su destitución, con base en la Ley de Revocación de Mandato. La pospusieron 6 años y entrará en vigor hasta 2030. Otros 23 diputados de MC, PAN, Morena e “independientes” avalaron la propuesta. Se sospecha de “generoso maiceo” para comprar rodilleras.

ZACATECAS: Líderes locales del PRI se suman a Alejandro Moreno para impulsar la reforma para la reelección del CEN del tricolor. Aquí se sumaron dirigentes encabezados por Kendor Macías. Se suman los dirigentes priistas y sus militantes: Javier Casique, Oaxaca; Ana Lilia Herrera, Edomex; Carlos Robles, Coahuila; Ruth Tiscareño, Guanajuato; Marco Mendoza, Hidalgo; Adolfo Ramírez Arana, Veracruz; Pedro Flota, Quintana Roo; Gaspar Quintal, Yucatán; Rogelio Díaz Brown, Sonora, entre muchos más. Ellos toman las decisiones, según la Ley Electoral y apoyan a Alito.

MICHOACÁN: Los congresos estatales que preside Morena son los más despilfarradores del país. Y, de ellos, el que encabeza la lista es el michoacano. Cuenta con el mayor personal de “apoyo” para los diputados. Según el Inegi, el órgano legislativo que preside la morenista Anabet Franco, tiene 468 asesores, choferes, secretarias y “otros”, lo que representa 12.8% del total nacional. Le sigue Veracruz con 308 trabajadores de apoyo. Por cierto, Anabet se reeligió.

HIDALGO: La repentina decisión del cabildo de Pachuca, encabezada por el edil Sergio Baños, de dar carpetazo a la reducción de horarios de bares y antros en la capital del estado que gobierna Julio Menchaca, llama a sospecha. Después de un operativo de clausura de negocios por irregularidades en la venta de bebidas, ¿llegó a un acuerdo con los dueños de antros? Sergio ya se va y le quedan unas semanas de poder en el “Año de Hidalgo”.

TABASCO: El “pipirín” (la comida), como diría Tin Tán, es fundamental. Pero hay políticos que no necesitan pensar en el súper de la semana. Esto ocurre con Jesús Alí de la Torre, excandidato del PRI a la gubernatura, que perdió con Javier May de Morena. Ahora fue acusado penalmente de presuntamente presionar a un empresario para que aportara a su campaña fracasada. Ahora se dice amigo de May y que podría estar en su gabinete. ¿Será cierto; lo aceptaron los guindas?

NUEVO LEÓN: El alcalde electo de Monterrey, Adrián de la Garza, se reunió con los excandidatos perdedores del municipio Mauricio Cantú, Adalberto Madero, Ranulgo Martínez y Patricio Zambrano. Sólo faltó la esposa del gobernador Samuel García, su acérrimo enemigo, Mariana Rodríguez. Todavía no se curan las heridas de los emecistas.

QUERÉTARO: El Centro de Estudios de Finanzas Públicas dio a conocer que el colchón de recursos de “libre disposición” del gobierno de Mauricio Kuri, ascendió a 30 mil 434 millones de pesos. Un amplio margen para obra pública, con base en la disciplina fiscal.

POR VÍCTOR SÁNCHEZ BAÑOS

COLABORADOR

@vsanchezbanos

vsb@poderydinero.mx

