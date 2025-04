Destacan sus aportaciones

Con el lema “No women, no car”, Nissan Mexicana celebró la segunda edición de Women On Wheels, la cual se centró en crear conciencia sobre la importancia de la participación de las mujeres en la industria automotriz, a través de la develación de un vehículo que no cuenta con dichas contribuciones.

Luciana Herrmann, directora regional de Comunicación de Nissan Latam.

Fotos: Antonio Nava

“Este evento específico de No women, no car, fue justamente rescatando un poco de la historia y la importancia de diferentes mujeres en la construcción de los vehículos en el pasado y cómo han aportado para construir nuevas tecnologías o invenciones que han sido importantes en la producción de un vehículo”, explicó en entrevista con Mente Mujer Luciana Herrmann, directora regional de Comunicación de Nissan Latam.

l Mujeres que han contribuido en la industria automotriz a lo largo de la historia.

Fotos: Antonio Nava

El evento fue presentado por Joselyn Ortega, directora corporativa de Comunicación de Nissan Mexicana e inaugurado por Rodrigo Centeno, presidente y director general de Nissan Mexicana & Infiniti, quien puntualizó que actualmente “menos de la mitad, si no es que la mitad de nuestro personal en áreas corporativas” son mujeres.

“Yo me imagino un ecosistema en el que esta clase de evento, como el de hoy, no haga falta hacerlos”, agregó el director general de Nissan Mexicana.

Rodrigo Centeno, presidente y director general de Nissan Mexicana & Infiniti.

Fotos: Antonio Nava

Asimismo, el primer panel de la jornada estuvo conformado por mujeres líderes de Nissan como Luciana Herrman, Mariana Lemos y Estrella Cordero, quienes platicaron sobre los retos, la importancia de las redes de apoyo y la mentoría.

Los retrovisores, el estéreo y los rines son algunas de las contribuciones de ellas.

Fotos: Antonio Nava

“El papel de la mujer en las industrias” fue el segundo panel del evento en el que se unieron voces de diferentes industrias como la de Claudia Vega, vicepresidenta de asuntos corporativos de Heineken México; Lucía Olvera, directora general de Marketing y Patrocinio de la Federación Mexicana de Futbol; Mariana Gutiérrez, presidenta de la Liga MX Femenil; Anna Lagos, jefa de redacción en Wired en español; Bárbara Anderson, periodista y fundadora de Yo también; Aylin Tame, directora de ventas para el negocio de poliuretano en México de Dow, y Yeimmi Castillo, gerente de producto y planeación estratégica de Honeywell.

Líderes de diversos sectores participaron en el evento.

Fotos: Antonio Nava

“Esta vez fue un poco diferente, porque no solamente hablamos desde la perspectiva de las mujeres dentro de la industria automotriz, sino que ampliamos el panel a otras mujeres en otras industrias diferentes a la automotriz, que nos dieron la oportunidad también de conocer toda su experiencia, todos sus también desde cómo lo viven en estas posiciones de liderazgo”, detalló Ortega en entrevista.

Joselyn Ortega, subdirectora de Comunicación Corporativa de Nissan Mexicana.

Fotos: Antonio Nava

“Yo esperaría que mientras más hablemos del tema, esto se pueda seguir construyendo a lo largo de los años, para que un día podamos tener un futuro mucho más inclusivo para, no sólo mujeres, pero para la cultura diversa en general”, puntualizó Herrmann.

*2 EDICIONES DE WOMEN ON WHEELS LLEVA NISSAN MEXICANA.

*2 PANELES CONFORMARON EL EVENTO.

*POLYFORUM SIQUEIROS FUE LA SEDE DE LA JORNADA.

*70% DE LAS COMPRAS SON INFLUENCIADAS POR MUJERES.

*LAS PANELISTAS RECIBIERON UNA OBRA DEL ARTISTA GALO.

POR DANIELA ZAMBRANO

daniela.zambrano@elheraldodemexico.com

FOTOS: ANTONIO NAVA