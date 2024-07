"Amo a Susana Zabaleta hasta el infinito y más allá": Ricardo Pérez

Ricardo Pérez, de “La cotorriza” es un buen partido para la bella Susana Zabaleta, él se enamoró en serio de ella, tiene buena posición, está fascinado y se siente realizado de andar con esta belleza de mujer y no deja de sorprenderla con detalles muy románticos y dijo: “La vida me está sorprendiendo, no me esperaba enamorarme hasta el infinito y más allá y le agradezco a Susana que se atrevió a vivir conmigo este gran amor.”

A SUSANA ZABALETA LE GUSTA MÁS EL DRAMA Y QUE LE CUELGUEN LA JETA YA QUE ASEGURÓ: “ME MOLESTA LA GENTE QUE SIEMPRE ESTÁ SONRIENDO”

Por su parte, a Susana Zavaleta le gusta más el drama que la comedia y dijo: “la gente que siempre sonríe me molesta, les huyo, tal vez porque yo tengo más amargura en mi personalidad entonces me gusta más la gente que cuelga la jeta, siento que son más reales, más sinceros y tienen más claridad que los que dicen siempre: "¡Todo está fantástico en mi vida!" . Es como si nunca cambiaran de episodio.”

LAS NIÑAS SE LE DECLARAN A MI HIJO DE 11 AÑOS POR LO QUE TENGO QUE CUIDAR SU SEXUALIDAD” ALEIDA NUÑEZ

Aleida Núñez, tu hijo está guapísimo y a punto de entrar en la edad de “la cosquillita” ¿serás buena suegra”

"Me he dado cuenta que ahora las niñas son bien lanzadas, a mi hijo las niñas se le han declarado y tengo que aceptar que pronto va a ser un adolescente pero tengo que cuidar su sexualidad "

¿Te gustaría que su primera vez sea en tu casa para que esté bien cuidado?

"Ay qué fuerte, no me lo imagino todavía, no quiero pensar en eso okay"

¿A lo mejor ya hasta tuvo su primera vez?

"¡No cómo crees!" concluyó la adorable Aleida Nuñez.

HASTA CRISTIANO RONALDO ES CODO CON SU MUJER, A NINGÚN HOMBRE LE GUSTA QUE SU MUJER SEA GASTALONA AUNQUE SEA ESTÚPIDAMENTE RICO

La mujer de Cristiano Ronaldo, Georgina Gio tiene 150 bolsos de marcas carísimas y siendo uno de los billonarios más ricos del mundo él ya le advirtió que no quiere comprarle ni una bolsa más, que si quiere más bolsas tendrá que pagarlas ella.

No importa si los hombres son estúpidamente ricos, igual les disgusta que su mujer despilfarre su dinero, dicen que Onassis, el millonario más importante del mundo en su época al ser dueño de la mayor flota de barcos, cuando se casó con Jacqueline Kennedy, viuda del Presidente de lo Estados Unidos, John F Keneddy, le decía públicamente: -Eres una gastalona- porque ella vestía sólo de Chanel.

Y eso que la conoció elegante pero al tocarle su abultada cartera ya no le gusto tanto.

LA ESPOSA DE CUAUHTÉMOC BLANCO LE DECLARA SU AMOR POR NOVENO AÑO CONSECUTIVO

Natalia Zende Moreira festeja feliz con el Rey de la Cancha y dijo: "Nueve años de casados, blindados y protegidos por Dios, Cuauhtémoc Blanco, te amo mucho.”

¿Blindados contra quien o contra qué?

POR SHANIK BERMAN

MAAZ