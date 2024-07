Difíciles tiempos de negociaciones

Más allá de las incidencias del duro debate que sostuvieron el jueves, el expresidente, Donald Trump y el presidente Joe Biden, aún quedó una cuestión dudosa para México. Una verdaderamente preocupante.

Es la verdadera capacidad de quienes deban negociar con los Estados Unidos y Canadá en el próximo gobierno. Tanto don Juan Ramón de la Fuente, Secretario de Relaciones Exteriores nombrado, como don Marcelo Ebrard Casaubón, Secretario de Economía designado, tendrán papeles fundamentales en el régimen de la aún virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum.

En sus respectivos roles deberán negociar temas como migración y narcotráfico, en el marco de tensiones sobre seguridad fronteriza, y la revisión del tratado comercial México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) en 2026.

El riesgo, o los problemas más inmediatos, están en el tema migratorio y sólo un paso atrás el del narcotráfico. Juntos, puede decirse que son el tema central de la actual campaña presidencial estadounidense.

La revisión del T-MEC en medio de una serie de desacuerdos político-legales sobre áreas que van de maíz al sector energético, complican la situación.

Biden, durante el debate del jueves, aludió a la colaboración con México para reducir la migración y la llegada de fentanilo. Pero Trump afirmó que Biden había terminado con un programa instaurado por él bajo el nombre "Quedarse en México". Era una formulación que definió como "capturar y soltar en México, no capturar y soltar aquí".

Habíamos hecho tantas cosas, negociaciones difíciles con México, y lo obtuve todo a cambio de nada". Para nadie es un secreto que desde el inicio de su régimen, en 2017, Trump anunció sus intenciones de "cerrar" la frontera con México y que arreció sus amenazas con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder.

Hace año y medio, en su libro autobiográfico Never Give an Inch (Nunca cedas una pulgada), el exsecretario de Estado, Mike Pompeo, aspirante entonce a la candidatura presidencial y hoy en busca de ser el compañero de fórmula de Trump, relató haberse reunido con el entonces presunto Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en Houston el 15 de noviembre de 2018, dos semanas antes de la toma de posesión en México, y le advirtió que "no necesitamos su permiso" para el cierre de fronteras.

Siempre según Pompeo, Ebrard se preocupó por el impacto que eso tendría sobre el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y pidió que no se anunciara que había un acuerdo formal y de hecho que no habría un acuerdo firmado, para evitar la percepción de que AMLO había sido presionado por los EU. Pompeo y Trump han presumido de haberlo hecho, y en específico a Ebrard.

Hora, tal vez, de preocuparse de nuevo.

"Sotto voce" se ha dicho que tanto de la Fuente como Ebrard han expresado tener ideas muy concretas respecto a cómo negociar con los republicanos; han habido quejas de la"influencia" que el tema migratorio le ha dado al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el presidente Biden.

Ojalá sea cierto.

POR: JOSÉ CARREÑO FIGUERAS

