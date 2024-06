Hunter, un hijo querido, pero incómodo

Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos, se ha convertido –sin quererlo– en uno de los obstáculos para que su padre consiga la reelección. El pasado martes fue encontrado culpable de posesión ilegal de un arma, pero ése es sólo uno más de los peldaños de una serie de escándalos que viene arrastrando.

En su libro autobiográfico Cosas bonitas, Hunter relata sus borracheras con vodka y vagancias nocturnas suburbanas a la búsqueda de droga, tentativas fracasadas de desintoxicación o efímeros amoríos con la viuda de su hermano Beau.

Durante el mandato de Donald Trump, los republicanos desataron una cacería en su contra, porque cuando su papá trabajaba como vicepresidente de Barack Obama fue contratado por Burisma Holdings (en 2014), una compañía de energía ucraniana muy afín al entonces presidente prorruso Viktor Yanukovych.

Entonces, el papel empresarial del joven Biden suscitó dudas al pensar que se trataba de una maniobra de Burisma para ganar influencia con la administración Obama. En aquel tiempo, la compañía se encargó de realizar una extracción de gas natural en Crimea, la península ucraniana anexada por Rusia.

Hunter negó haber aprovechado la relación con su padre para ayudar a Burisma, empresa en la que estuvo en el consejo de administración hasta principios de 2019 y a la que solía representar en conferencias en el extranjero sobre energía. Sin contar que recibía un sueldo ejecutivo bastante oneroso.

Según el Departamento de Justicia, está vinculado con el uso de “drogas; acompañantes y novias; hoteles de lujo; alquileres; propiedades; vehículos exóticos y ropa”, pero con un pequeño detalle, se le olvidó pagar impuestos. Según la fiscalía, le debe al Estado por lo menos 1.4 millones de dólares y deberá presentarse en septiembre a los tribunales en California.

El abogado, empresario y hoy reconvertido en artista plástico, el único hijo vivo del presidente de EU, argumentó en su juicio que cuando compró el arma ya no consumía drogas, pero la fiscalía impuso su argumento y, por eso, fue encontrado culpable. En el peor de los escenarios será condenado a 25 años de prisión o podría quedar libre, en el mejor de los casos.

Sobre su padre, escribió en Cosas Bonitas que “jamás me abandonó, nunca me ignoró ni me juzgó". "Por momentos, su perseverancia hasta me exasperaba".

“Habla Papá. Te llamo para decirte que te quiero. Te quiero como nada en el mundo, muchacho. Tienes que hacerte tratar". Según Fox News, ese fue un mensaje de voz que dejó Joe Biden a su hijo en 2018.

Seguramente hay muchas verdades y mentiras en la historia Hunter, pero todo eso ha venido vapuleando el prestigio de su padre, quien además tiene que batallar con sus lapsus de desorientación que han preocupado a propios y extraños ante una posible reelección. Lo malo es que “la cola del hijo incómodo es muy larga” y tiene mucha carnita para los republicanos.

POR ISRAEL LÓPEZ GUTIÉRREZ

COLABORADOR

ISRAEL.LOPEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM

@PAPADEPONCHO

MAAZ