En política no hay tal cosa como las coincidencias. Que a estas cuenten además con el silencio de los medios de comunicación y el “olvido” por parte de la Fiscalía General de la República (al no haber solicitado la extradición de Carlos Ahumada), aún menos.

Hubo, eso sí, mucho, mucho interés en meter a Claudia en cintura; en darle un calambre, pero todo con moderación... Avisarle que hay historias que no se olvidan; que están a la mano para cuándo se ofrezcan, pues. Un ‘ni tanto que queme a la presidenta, ni tanto que no la alumbre’…

López Obrador juega sucio (¿acaso Marcelo Ebrard también?). El bastón de mando parece un control remoto que provoca calambres que le avisan a Claudia lo que puede hacer y lo que no. ¡No se le vaya a ocurrir salirse del guion preconcebido por el macuspano!

Coordinación perfecta para detener al empresario y apretarle el grillete que ella lleva puesto; tiempo perfecto para soltarlo —solo un poco— al abstenerse como gobierno de solicitar la extradición del argentino/mexicano ahora que lo habían detenido en Panamá.

¿Cómo? ¿De repente a López Obrador y a Morena se les quitaron las ganas de hacer justicia? ¿Pero no es ‘la justicia’ el argumento que precisamente esgrimen para empujar su nociva reforma al Poder Judicial? ¿O qué, para llamar a cuentas a Ahumada eso no aplica? Lo aprehenden a petición de México, pero cuando era hora de pedir su extradición, el gobierno mexicano no actúa. ‘La justicia por encima de la ley’ es otro choro región 4t.

Corta memoria también de la población en general: que no se pidiera la extradición a México de Carlos Ahumada nos pasó de noche.

Todo esto tiene tufo a una acción orquestada que sólo sirvió para asustar a una recién electa presidenta. ¿Y quién puede influir en que ello suceda? Saquen ustedes sus conclusiones. ¿Y para qué hacerlo? Para recordarle a Claudia quién manda aquí y de que hay formas de que siga mandando más allá de sus mañaneras.

¿Miedo el presidente saliente a las amenazas que profirió hace tiempo el mencionado empresario? Lo dudo. El todavía hoy primer mandatario ya no tiene nada que perder. Le tiene sin cuidado se publiquen nuevas evidencias comprometedoras por parte de Ahumada contra su círculo cercano. Lo mismo no podemos decir de Sheinbaum en estos momentos…

Me muero por ver qué hace Claudia al respecto cuando ya sea presidenta constitucional. Se corren apuestas.

Tres en Raya

Ya son varias peticiones / órdenes que da AMLO a legisladores, funcionarios, ¡ex funcionarios!, actores varios que muestran su lealtad a él y no a la virtual presidenta electa. Y lo que trascendió de la reunión que sostuvieron ayer ambos personajes en Palacio Nacional solo refuerza este hecho.

Por cierto, todo lo anterior, Carlos Ahumada y la reforma al Poder Judicial incluidos, son distractores para hacerse a la mala —torciéndole la mano al Tribunal Electoral— de una mayoría calificada en el Congreso federal.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

COLABORADORA

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

PAL