¿Pachucos o… jugadores?

Ha sido toda una retahíla esto de los uniformes de este mismo año en las Grandes Ligas.

Se leen todo tipo de comentarios y la verdad parecen tener toda la razón los aficionados con quejas sobre la pinta o la baja calidad de las actuales indumentarias.

Para empezar eso de ver pantalones algo traslúcidos ya es vergonzoso, ni se diga si se han roto a partir de barridas en las bases o en algún lance.

Lo cierto es como desde la llegada de Nike -en el 2020- como proveedor oficial de toda la vestimenta de Las Mayores, se suponía era un paso para establecer una relativa tranquilidad, pues la verdad Majestic hacía unos uniformes en general agradables y también no fue exento de polémica el como se hizo a un lado Under Armour, empresa con un contrato ya firmado para tales efectos.

De hecho, en esta digamos “carambola” participa otro a la postre involucrado y es Fanatics como cadena de tiendas con una fuerte presencia, quienes compraron la fábrica la cual tenía precisamente Majestic en Pennsylvania, Estados Unidos, entonces podemos decir que: efectivamente, los uniformes ligamayoristas se fabrican en el mismo lugar desde 2005.

Lo anterior disipa eso de si se usa el lugar común de que “son chafas pues son chinos”, cuando eso incluso ha cambiado y pues… Estos estarán muy hechos en American soil pero están dando una mala muy mala nota.

Para colmo están las ediciones del City Connect las mismas que la marca de la palomita implementó como otra “genial idea de marketing” (sic) allá en el 2021, apenas asomó la cabeza para este noble mercado y ya estaban queriendo hacer de las suyas…

Casi todos recordamos ese sacrilegio a primera vista cuando los Medias Rojas de Boston iban a tener un uniforme amarillo, sí, eso tan alucinante para los beisboleros de antes y tildado de “parece uniforme de softbol”, cuando en realidad fue con la mente puesta en la maratón de dicha ciudad y como salieron delante de la tragedia. Ese sí fue un éxito por la innovación y por algo de las ventas, pero hasta ahí, porque…

Fuera de los Astros de Houston –con ese uniforme todo azul– la verdad todos los demás han pasado sin gloria y con bastante pena, incluyendo ese extraño atavío de los actuales campeones Rangers de Texas y ese “cocktail de grafiteros” que parece lo recién anunciado por los Rays de Tampa Bay.

Por algo los Yankees de Nueva York no se han prestado a la mofa, de verdad respetan ese histórico uniforme el cual –nos agraden o no los Bombarderos– es un icónico del beisbol mundial. Ah, tampoco los Atléticos, pero esos no saben ni siquiera si tendrán otros colores o quizás hasta posteriores sedes.

En fin, que ahora se juega casi su resto Nike con la nueva presentación de los Tigres de Detroit, quesque aprobado el oscuro conjuntito por el rapero Eminem y la verdad es que parece más de lo mismo, por mucho que le pongan estilo a la presentación en fotos y videos.

Una cosa es generar un “splash” mediático, aunque, al parecer Major League Baseball no le está midiendo: el uniforme es presencia.

POR ALEJANDRO AGUERREBERE

COLABORADOR

EEZ