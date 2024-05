Mujeres iluminadas

Enormes imágenes sobre edificios londinenses, una campaña masiva de fotografías en redes sociales y protestas de género fueron estrategias visuales de contención para un tema que levantó polvo: madres lactantes.

La incomodidad moral que ocasionaban mujeres en varios rincones del mundo al mostrar el pecho desnudo, cuando alimentaban a su bebé públicamente, escaló a niveles absurdos. Experimentos sociales y videos virales mostraban el desagrado de individuos que arremetían contra estas madres con comentarios agresivos y discriminatorios.

Un acto natural que ha sido captado a través del arte desde la antigüedad, representando la belleza del momento en mujeres de todas las razas y estratos. El brillo único en sus ojos y la atmósfera serena entre madre e hijo es la síntesis visual de amor materno que intentó ser pervertido y acusado por mentes tan pequeñas -o tan dañadas- que afortunadamente no trascendieron en tiempos de criterios cristalinos.

Un mal trago que es fácil de recordar con la fecha que se avecina, junto con toda su jocosidad de flores, mariachis y reuniones familiares, es también pretexto para pensar en la relación entre maternidad y registro. Fotos de la madre ausente, porque se ha ido o porque nunca estuvo, constriñen la garganta con recuerdos.

Disfrutar de la portabilidad de una cámara en cada teléfono para preservar momentos con la mujer de paso lento que aún camina junto a nosotros, es un privilegio de la era de las imágenes.

Proyectos fotográficos como In the age of mechanical reproduction de Leah DeVun y Mamífera de Carol Renaux se sumergen en la complejidad de uno de los actos más amorosos. No siempre es placentero o fácil el primer paso a la maternidad, el miedo ante la nueva experiencia, el cansancio u otros dolores en el corazón oculto de una madre, son iluminados por la luz de la cámara una vez más.

POR CYNTHIA MILEVA

CYNTHIA.MILEVA@HOTMAIL.COM

EEZ