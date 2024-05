Propuestas TIC Rumbo a la Presidencia

A medida que se acercan las elecciones presidenciales en México, se observa una notable ausencia de propuestas concretas y planes detallados para el sector de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información en los discursos y plataformas de los candidatos.

De acuerdo con un análisis de The Social Intelligence Unit (The SIU), que examinó 50 temas clave dentro de este sector, incluyendo aspectos como la regulación para fomentar la competencia, el desarrollo de infraestructura y la promoción de la alfabetización digital, se encontró que ningún candidato ha abordado más de la mitad de estos temas de manera sustancial. Esto sugiere que, a pesar de la importancia creciente de la tecnología y la comunicación en la sociedad moderna, estos temas aún no son prioritarios en las agendas políticas actuales.

Al respecto, la candidata con la mayor cobertura temática sigue siendo Xóchitl Gálvez, quien ha abordado 23 de los 50 temas TIC monitoreados, equivalente a una cobertura de 48%, un crecimiento de 2 puntos porcentuales (pp) con respecto al corte anterior. Una de las propuestas con mayor eco mediático consiste en crear un ecosistema propicio para el Nearshoring, al considerar a la infraestructura como pieza clave para la economía.

En tanto que el candidato Jorge Álvarez Máynez continúa rezagado con una cobertura de tan sólo 26% de los temas, un aumento de 6 pp. Al respecto, ha propuesto sancionar la violencia digital a través del uso de Inteligencia Artificial y prohibir el uso de tecnologías que comprometan la seguridad. Sus propuestas están enfocadas hacia los jóvenes, principalmente al proponer la inversión en desarrollo de tecnología e innovación para el futuro de este sector de la población.

Por otro lado, Claudia Sheibaum alcanzó una cobertura temática de 40% del total, sin registrar cambios respecto al monitoreo previo. Respecto al eje “Acceso a la conectividad y alfabetización digital” y “Desarrollo de industria de la innovación”, ambas candidatas cuentan con la misma proporción de referencias al respecto.

Si bien, las propuestas y referencias a temas TIC de los candidatos van en aumento, hoy está ausente una articulación de esfuerzos sectoriales para trabajar en la definición e implementación de políticas de conectividad, como en sexenios previos. Esta circunstancia se suma a la desaparición de órganos gubernamentales como la extinta Subsecretaría de Comunicaciones, la falta de designación de comisionados del IFT y la persistente carencia de una política fiscal para las TIC, que colocan al sector a la deriva en política digital.

Se debe establecer una estrategia digital integral que contemple, entre muchas otras cosas, el avance de la tecnología 5G, la cual se espera que juegue un papel crucial en el desarrollo tecnológico del país en los años venideros. Esta estrategia debe ser inclusiva, considerando las diversas necesidades de todos los sectores y promoviendo un acceso equitativo a la tecnología. Además, es vital que esta planificación se realice con una visión a largo plazo, asegurando que las bases que se establezcan ahora sean sólidas y capaces de adaptarse a los cambios y avances futuros.