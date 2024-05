Jaime Lozano se expone con sus razones para no llevar a Henry Martín

De entrada, no se entiende por qué carambas tiene que ser Jaime Lozano quien dé la conferencia de prensa previa al partido amistoso de México Sub 23 (porque jugará la Sub 23) ante Bolivia en Chicago, cuando Ricardo Cadena sería quien dirija ese partido porque por más que tenga algunos refuerzos de la Mayor, sigue siendo su equipo.

Después, era lógico que solamente expondrían a Lozano a las preguntas de temas que estaban en el aire después de su última convocatoria en la que dejó fuera a jugadores como Guillermo Ochoa y sobre todo a Henry Martín, quien no se entiende por qué no ha sido llamado para la Copa América 2024.

¿Por qué dejó Lozano fuera a Martín? Después del anuncio comenzó a rumorarse que fue para presionar al delantero para que firmara su extensión con el América, lo cual sucedió prácticamente el mismo día.

Si fue así, se confirmaría que el técnico nacional sigue siendo solamente quien ejecuta las órdenes que le dan y no tiene autonomía en las decisiones, lo cual es muy grave debido a que siendo Henry uno de los mejores delanteros mexicanos en estos momentos, sino es que el mejor, es una tontería salir a decir que no lo lleva, porque ya ha estado en muchos otros torneos y porque quiere ver a otros jugadores.

Lozano va a dirigir una Copa América, va a estar ante los ojos de todo el continente y no llevar a una de sus mejores piezas es como darse un martillazo en el pie. Es increíble y ridículo que tu argumento sea que vas a probar cómo reaccionan algunos otros jugadores en un torneo como la Copa América.

La Copa América no es para probar a nadie, es para buscar ganarla o por lo menos no hacer el ridículo como en la otra edición que se jugó en Estados Unidos con el famoso 7-0 ante Chile.

Si Lozano quiere ver jugadores, que se espera a los amistosos después de septiembre y hasta la siguiente Nations League, en donde hay mayor margen de maniobra para cualquier situación contra.

Pero no en la Copa América, no en el torneo más importante antes de la Copa del Mundo para la que es cierto, debe buscar una renovación en ciertas posiciones, pero sin quitarte herramientas que te pueden servir en lo inmediato.

Porque además, y aunque quiera vendernos lo contrario, un ridículo monumental en la Copa de la Concacaf y la Conmebol, y no está tan seguro como nos han dicho para llegar al Mundial. Y entonces, ni aquellos que dice lo respaldan podrán detener que los dueños lo quieran fuera.

Por eso es increíble que confundan la necesidad de hacer un cambio generacional con tomar decisiones que dejan mucho a la especulación y a pensamiento colectivo de que no sabe ni lo que está haciendo. Henry Martín no le sobraba a este equipo y seguramente le hará falta, cuando los delanteros que ha convocado como Memo Martínez, no le resuelvan maldita la cosa. Solo lleva dos centros delanteros con Santiago Giménez, lo que puede ser más que perjudicial para su futuro.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

PAL