Comenzó la fiesta de Roland Garros

Esta semana arrancó el segundo Grand Slam del año, el mágico Roland Garros. El torneo apenas empieza y ya nos ha dejado momentos inolvidables, como la posible despedida de Rafael Nadal en la capital francesa, el tenista más dominante en la historia de la tierra batida. Una nueva era en el deporte blanco está por empezar y la mayoría de los jugadores buscan coronarse por primera vez en París. Son dos semanas del mejor tenis, disfrutemos.



Por el nivel que están mostrando en la superficie, hay varios tenistas que son candidatos para llevarse el título: Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud, Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner y, por supuesto, Novak Djokovic, máximo ganador de Grand Slams con 24. Todos estos jugadores andan muy bien, mostrando un alto nivel, y lo más importante es que saben jugar bien en una superficie tan complicada como la arcilla. Solo Nole sabe lo que es levantar este trofeo; los demás querrán enmarcar a toda costa su nombre en el estadio Philippe Chatrier.



Hay que decir que dos nombres que podrían estar fácilmente en la lista de favoritos son Andrey Rublev y Daniil Medvedev. Sin embargo, este certamen no se les da. Rublev es un jugador muy constante, es número seis del mundo, pero simplemente no termina de despegar en los torneos más relevantes; a sus 26 años nunca ha podido disputar una semifinal de un GS, siquiera perder una final, nunca ha podido quedar entre los cuatro mejores de un major.



Del otro lado, Medvedev ocupa el quinto puesto en el ranking mundial, tiene un GS en su palmarés y está jugando a un buen nivel. El único problema es que al ruso no le gusta el polvo de ladrillo. Cada vez que tiene que jugar en esta superficie, en repetidas ocasiones ha declarado que simplemente le molesta la arcilla. El año pasado dijo: “Cada vez que termina la gira de arcilla, estoy feliz”. Por lo mismo, su mejor tenis no sobresale en esta competición.



En los más recientes torneos reconocidos de arcilla de esta temporada, los ganadores han sido: Stefanos Tsitsipas (Masters de Montecarlo), Casper Ruud (Abierto de Barcelona), Andrey Rublev (Mutua Madrid Open) y Alexander Zverev (Masters de Roma). Esto es para que se den una idea de la variedad de jugadores que muestran un enorme juego en polvo de ladrillo y lo parejo que está el ATP.



Ahora se está disputando la segunda ronda del certamen. Aunque ya hay tenistas clasificados a la tercera ronda como Carlos Alcaraz, Andrey Rublev, Jannik Sinner y Stefanos Tsitsipas.



A pesar de que el torneo es muy joven, ya tuvimos un momento nostálgico con lo que podría ser la última vez que Rafael Nadal juegue esta competición. La “fiera” cayó en sets corridos ante Alexander Zverev en primera ronda. Después del partido, Rafa se despidió de su gente y dijo: “No sé si esta vez fue la última vez que estaré aquí frente a todos ustedes. Honestamente, no estoy 100% seguro. Pero si fue la última vez, lo disfruté".



El español se coronó 14 veces en Roland Garros. Ningún otro jugador ha sido tan dominante en una superficie como él en la tierra batida. Roger Federer ganó ocho veces Wimbledon (césped) y Novak Djokovic ha ganado 10 veces el Australian Open (cancha dura). Lo que hizo Nadal es una verdadera locura.



En fin, lo bonito del tenis es que cada torneo y cada año es una historia nueva. Veremos si Novak Djokovic sigue representando al “big 3” en lo más alto o si la nueva generación de tenistas toma su lugar y se corona por primera vez en Roland Garros.

POR MARIANO TORRES

COLABORADOR

@MARIANOTORRESH

PAL