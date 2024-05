La Comunicación pública que espera la ciudadanía

Por más de tres décadas, me he especializado en el manejo de la comunicación pública; la evolución de las tecnologías, y la madurez actual de las audiencias que participan, y se involucran en las problemáticas y el quehacer público, lo que me lleva a reflexionar que es necesario el establecer claramente una estrategia, y alinear la comunicación a la misma, con acciones claras, transparentes y francas. Hoy no podemos ni debemos ocultar los datos, o buscar “otros datos”, que oculten la realidad que sale a la luz por sí misma.

Por lo anterior, resulta indispensable en la comunicación pública, incrementar los compromisos, la lealtad, y la calidad con que comunicamos ,y atendemos a la ciudadanía.

Lo peor que puede suceder es la pérdida de credibilidad o confianza; que las audiencias de antemano, normalicen el escuchar o recibir falsedades como información.

La Estrategia debe partir de elegir los canales adecuados, y mensajes asertivos para cada audiencia, para lograr una interacción constante, atendiendo los temas relevantes, y significativos para la población. Debemos fijar metas específicas, medibles, alcanzables, relevantes, y limitadas en el tiempo.

Hoy analizar y recopilar los resultados de la comunicación, es indispensable; no basarse en encuestas o estudios sin sustento, el análisis de informes y conversación es básico, recopilar información sobre los temas y gestiones, antes, durante, y después de una acción de gobierno, para poder tener una línea base, que nos permita tener con claridad los avances y resultados.

En un escenario polarizado, en el que la sociedad esta dividida en mitades, la Comunicación Pública se enfrenta a la complejidad de atender, y convencer a las dos mitades, lo que representa todo un reto para los Estrategas, y operadores de la comunicación pública.

No hay nada más peligroso que normalizar la falta de confianza, y la credibilidad en la información, que provenga de las autoridades, quienes cuentan con todos los elementos para informar de manera oportuna, y precisa, sobre las situaciones que enfrenta nuestro país.

POR FERNANDO A. MORA GUILLÉN

X: @Fernando_MoraG

- Maestro en Comunicación Institucional por la Universidad Panamericana.

- Presidente de la Fundación Fernando Mora Gómez para la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información.

PAL