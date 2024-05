Indiciado Supuesto Jefe de Grupo Criminal dedicado a Fraudes en Bienes Raíces

Hay que darle una refrescadita a la memoria histórica y me gustaría abundar en aquello que la Dra. Sheinbaum no podría tratar a profundidad debido a los escasísimos tiempos que otorgan dentro de ese mamotreto que llaman “Debate”. Por ejemplo, Santiago Taboada es por el momento investigado (indiciado) y no tiene una responsabilidad jurídica.

Pero lo que sí tiene es una responsabilidad política, porque en su gestión (que continuó la de Christian Von Roehrich), se perpetraron fraudes y acciones que atentaron contra la integridad, el bienestar y hasta la vida de muchísimas personas en la alcaldía Benito Juárez.

¿Se acuerdan de esta dirección: Zapata 56, en la colonia Santa Cruz Atoyac? Durante el terremoto de 2017, ahí perecieron dos mujeres, Martín Téllez perdió a su madre y a su esposa. Este inmueble fue autorizado por Nicias René Aridjis Vázquez, acusado de encabezar el “Cártel Inmobiliario”.

Término que por fin, el INE aceptó que podría ser manejado porque ya era de “uso popular” y gracias a la libertad de expresión garantizada en la Constitución. El propio afectado Martín Téllez se ha dedicado a denunciar cómo operó esta red criminal para favorecer condiciones que pusieron en riesgo la vida de sus familiares.

Nomás calculen: hay 130 edificios en la Benito Juárez, que están bajo la lupa por la actuación u omisión entre desarrolladores inmobiliarios, funcionarios de la alcaldía, actuarios y Directores de Obra. ¿Por qué se le comenzó a llamar Cártel a esta red? Seguramente porque actúan de forma organizada y al margen de la ley para su propio beneficio.

A decir del periodista Víctor Ronquillo, encabeza esta red Jorge Romero, con quien se inician esas prácticas cuando llega a la alcaldía Benito Juárez. El mismo Ronquillo asegura que hubo “una concesión política sospechosa para que llegue Jorge Romero en esa época de Mancera”.

Por ahí habría que revisar la Torre Manacar y la meca obra vial que borró del mapa muchísimos árboles para hacerla funcional junto con sus vialidades. Por ello investigadores aseguran que también hay una vinculación entre el gobierno de Mancera y el gobierno de Romero en las primeras actuaciones de lo que se puede considerar esta organización.

Luego brinca un personaje: Héctor Serrano. Lo curioso aquí es que en ese momento están en la cancha panistas y perredistas. A los Priistas ni los habían convidado.

Este grupo ve la política como ECONOMÍA y se entiende (según el periodista Ronquillo) que Jorge Romero, mero mero de la bancada panista en la Cámara de Diputados quiere llevar este modelo de negocio a nivel nacional y por supuesto expandirlo a toda la CDMX. Imaginen una ciudad de Torres Mitikah y City Towers.

De incertidumbre legal a sus propietarios. Sin saber si resistirán el sísmico suelo de la Capital. Llevándose jugosas tajadas por cada Torre o departamentos de lujo a cambio de las autorizaciones.

Continuará…

POR: FERNANDA TAPIA

