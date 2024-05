Chilango: La cuarta transformación te odia

Afirmación difícil de refutar: la 4T nos odia, y en este caso me refiero a los chilangos. Sí: el obradorismo nos ha maltratado severamente. Pensemos un poco, para no ir más lejos, en las últimas semanas.

Primero, el agua. No solo hay una escasez alarmante a la que el gobierno capitalino ha decidido no hacer frente salvo por el consejo de que practiques el baño vaquero y uses el agua de cocer el spaghetti para regar los geranios o jalarle al WC, supongo que a la espera de que la virgencita nos mande unas lluvias, sino que esa crisis se ha visto coronada, como la cereza huachicolera del pastel, por la historia misteriosa del H2O que huele y sabe a ¿diesel, líquido de frenos, gasolina magna? No lo sabemos, porque la administración del licenciado Batres sigue sin dar con una explicación y ha optado por ver si el tema desaparece solito, onda el covid.

Luego está el informe de la comisión independiente que se dio a la tarea de investigar los saldos, justamente, del covid. Lo habrán leído: un grupo de científicos de primer orden, con eso, con la ciencia en la mano, deja conclusiones indignantes sobre el manejo de la pandemia por los servidores públicos.

Ya saben: los 300 mil muertos que nos hubiéramos ahorrado si se hubieran tomado medidas que sí se tomaron en otros países, el récord de defunciones entre el personal de salud, la manipulación grosera de los números, el despropósito del semáforo, la infamia de negarse a vacunar al personal de salud del sector privado que se la rifó solidariamente para salvar a sus compatriotas. O sea, la chamba indigna del Doctor Muerte y la perseverancia en defenderlo de su mecenas, el presidente.

Lo que pasa es que el informe pone en solfa también la estrategia que se siguió en la Ciudad de México, todo menos científica y eficaz. Con el 7% de la población del país, la capital “aportó” el 24% de las muertes en exceso. Una locura.

En efecto, chilanga, chilango, la 4T, al parecer, te odia. Se entiende, por eso, que las encuestas apunten a que Clara Brugada puede llevarse un serio revés en la elección de junio, como se entiende tu escepticismo cuando te dicen que el crematorio encontrado en el sur de la Ciudad de México no es más que un crematorio ilegal de perros.

Porque, la verdad, cuesta creer que la fiscalía chilanga y el gobierno local se avienten semejante montaje –el complotismo se lo dejamos al obradorato–, pero es que las explicaciones, por decirlo suavemente, están francamente locochonas. Así que uno cede a las tentaciones de la suspicacia, tuerce el ceño y se pregunta si, además de dejarte sin agua y mandarte a morir a tu casa con un tubo de Ivermectina en la mano, no están tratando de ocultar el hecho de que te hicieron vivir en un sembradío de cadáveres igualito al que padece el resto de nuestros compatriotas.

POR JULIO PATÁN

COLABORADOR

@JULIOPATAN09

EEZ