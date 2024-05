Días turbulentos

Los días pasados fueron turbulentos en diferentes regiones del mundo y en la política exterior y comercial de México.

Para Israel y Gaza, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, anunció la intención de acusar al primer ministro, Netanyahu, al ministro de Defensa israelí, Gallant, así como a los tres principales líderes de Hamas, Ismail Haniyeh, Yahya Sinwar y Mohamed Deif, de crímenes contra la humanidad. Un grupo de jueces de la CPI deberá autorizar los cargos formales. El anuncio provocó el rechazo de Israel y Estados Unidos, así como de Hamas. Otras voces apoyaron al fiscal y la conveniencia de investigar y procesar a los cinco mencionados.

El jueves, Noruega, Irlanda y España anunciaron el reconocimiento de Palestina como Estado, sumándose así a los 140 países miembros de Naciones Unidas que ya lo han hecho. El objetivo es presionar para el cumplimiento de las resoluciones de la ONU que mandatan el establecimiento del estado palestino en igualdad de circunstancias con Israel. México debería sumarse al reconocimiento del estado palestino, antes de las elecciones del 2 de junio.

El viernes 24, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó a Israel suspender el ataque militar a Rafah y permitir la entrada de ayuda humanitaria. Netanyahu no ha cumplido. Ese mismo día, nos enteramos de que las fuerzas armadas israelíes habían rescatado el cadáver del mexicano-francés Orión Hernández, asesinado por Hamas el 7 de octubre. Israel se aísla en el mundo. El inhumano ataque de Hamas no puede justificar la masacre de Gaza.

En lo que toca a México, el jueves 23, la Corte Internacional de Justicia estimó que no existe urgencia de dictar las medidas provisionales solicitadas por México para proteger sus instalaciones diplomáticas, por las garantías que Ecuador dio al gobierno mexicano y a la Corte desde el 19 de abril. Y reiteró que esta decisión no prejuzga la decisión que tome sobre el fondo del asunto, lo que llevará aún meses y hasta años. No fue un triunfo mexicano, como lo planteó el Consultor Jurídico de la Cancillería. Fue una decisión basada en derecho y el sentido común.

Por otra parte, hubo una reunión de la Comisión de Libre Comercio del T-MEC, en Phoenix. EU reiteró que los diferendos sobre el tema de energía no están resueltos y que mantiene preocupaciones sobre medidas del gobierno mexicano en materia de telecomunicaciones. La prensa en EU destacó la reunión en el marco del inicio del proceso de revisión del T-MEC, que culminará en julio de 2026.

Para terminar, durante la comparecencia del secretario de Estado, Antony Blinken, ante el Congreso de EU, hubo congresistas que manifestaron su inconformidad por el manejo del caso de Vulcan en Quintana Roo y pusieron en duda el compromiso del gobierno mexicano con el estado de derecho, lo que afectará la relocalización de empresas a México.

POR MARTHA BÁRCENA

EMBAJADORA EMINENTE

@MARTHA_BARCENA

PAL