Viejos los vientos y todavía levantan faldas, dice Sofía Vergara, quien se ve al espejo y se ve envejecida

VIEJOS LOS VIENTOS Y TODAVÍA LEVANTAN FALDAS, DICE SOFÍA VERGARA QUE SE VE AL ESPEJO Y SE VE ENVEJECIDA

Le preguntan a Sofía Vergara que está entera, es estúpidamente rica y tiene cintura de avispa… -¿Te da miedo envejecer? ¿Qué ves cuando te miras al espejo?

Ella respondió: “Cuando me miro al espejo veo que ya envejecí”.

¿Cuál es la novedad?

Todo ser humano envejece y eso le ocurre hasta a los bebés, los únicos que no envejecen son los que se murieron jóvenes.

Respuesta para el reportero que preguntó:

-¿Y tú?, pero si achú, ¿a poco eres un bebé de pañales y de mamila? Un panda diciéndole al otro que tiene ojeras, un burro hablando de orejas… mejor pasemos a deportes porque los años se te asoman. Viejos los vientos y todavía levantan faldas.

JASON MOMOA SE DIVORCIÓ Y AHORA TIENE QUE ENTRENAR A LA HIJA DE RICARDO ARJONA, SU NUEVA DAMA DE COMPAÑÍA

Jason Momoa, quien tiene 44 años, firmó su divorcio hace cinco meses de su ex Lisa Bonet, que según él dice que cuando cumplió 8 años de edad y la vio en la televisión siendo la protagonista de “La hora de Bill Cosby” con 20 años de edad, le dijo a su mamá: “Quiero a esa”, lo decretó y aunque ella ya tenía un hijo con Lenny Kravitz, se casó con ella después de 17 años de noviazgo, duraron cuatro casados y tienen una hija, pero luego de que el hawaiano hizo “Aquaman” y “Juego de tronos”, que le dieron fama y fortuna, ya no le gustó estar casado con una mujer 11 años mayor; se divorció y se ligó a Eiza González y ahora anda de novio con la hija del cantante Ricardo Arjona, Adria, que tiene 12 años menos que él, y a quien se llevó de viaje a japón.

MIENTRAS LA MAYORÍA DE LAS MUJERES PIDEN QUE LES ESCRITUREN HASTA LA CASA DEL PERRO CUANDO LES PIDEN EL DIVORCIO, LA EX DE AQUAMAN LE DIJO NO ME DES NI UN CÉNTIMO

Lo que me impresiona no es que Momoa salga con la hija de Arjona, sino que la ex de Jason cuando él le pidió el divorcio le dijo: “Compartimos la custodia de nuestros hijos y no me des ni un céntimo”, con lo que demostró que todavía hay gente decente que ella no está esperando que le solucionen la vida, ni aquel que le juró amor eterno cuando otras piden que les escrituren hasta la casa del perro… A ver si ahora el actor se avienta otros 20 años con la hija de Arjona.

LA SANGRE SE RECONOCE Y NICOLÁS BUENFIL Y SU PAPÁ ERNESTO ZEDILLO JR SON PLEONASMO, UNO ES LA CALCA DEL OTRO Y CONVIVE CON SU MEDIA HERMANA ISABELLA

Yo no sé si Ernesto Zedillo Jr. le hizo prueba de ADN a Nicolás Buenfil, porque la “sangre” se reconoce, pero no necesita dicha prueba, porque son la calca uno del otro, son un pleonasmo, se parece más Nicolás a su papi que su media hermana Isabella.

Erika es muy inteligente, fuerte y valiente al permitir que Nico viera a su papá, después de criarlo sola, pero ella es educada, noble y el chico está muy bien educado por su mami.

POR SHANIK BERMAN

MAAZ