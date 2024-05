Nodal, el que juega con fuego se quema

NODAL NO TERMINÓ CON CAZZU, SIGUEN JUNTOS, PERO OCULTÓ LAS FOTOS DE SU MUJER PORQUE VA A SACA NUEVO DISCO Y CON UN “CLICK” LAS VOLVERÁ A APARECER, PERO EL AMOR NO SE USA COMO PUBLICIDAD PORQUE EL QUE JUEGA CON FUEGO SE QUEMA

Christian Nodal siempre esconde en Instagram sus fotos con la mujer que ama, pero cuando va a sacar un nuevo disco, oculta los vestigios de su amor por su mujer para que todo mundo hable de eso. Y por dejar fuera de sus redes a Cazzu muchos piensan que la dejó fuera de su vida: -Si Nodal dejó a Belinda ¡que no deje a Cazzu! y si el río suena es porque piedrotas lleva-.

Pero Nodal con un “click” vuelve a aparecer todas sus fotos, ¿cuál es el problema?

Christian se sabe promover muy bien y la pareja no ha terminado, ya no están de luna de miel, porque los dos están ocupados pero siguen juntos.

Aquellos que juegan a que pierden un amor, para hacerse publicidad, es que en la vida real acaban perdiendo el amor.

Nodal en su momento hizo lo mismo con Belinda, borró todas sus fotos cuando iba a lanzar el disco y permitió que todo mundo pensara que había terminado y finalmente se le cumplió, y esa historia se acabó porque con el amor no se juega, ni das a entender mentiras, ni lo usas como publicidad, porque el que juega con fuego se quema.

¡JUGADA MAGISTRAL! SE MERECE EL “TACO” DE ORO, LE PIDEN UNA FORTUNA POR EL DIVORCIO

La esposa del futbolista Hakimi, uno de los mejores defensas del mundo que juega en el Paris Saint-Germain y en la Selección de fútbol de Marruecos, le pidió el divorcio después de tres años de casados, y exigió ante la justicia que el futbolista le diera la mitad de su fortuna, ya que él gana un millón de euros al mes, pero el juez le dijo que su marido no le puede dar ni un euro que ni siquiera puede pagarle a los abogados millonarios que contrató porque él no tiene un quinto a su nombre, sus casas, terrenos, autos, joyas, dinero y hasta su ropa están a nombre de su mamá y él no tiene firma en esa fortuna.

¡Esa sí es una jugada magistral que merece la copa y el “taco” de oro!

Hiba Abouk no le pudo sacar a su exmarido ni una agujeta de tenis.

PATO CABEZUT INAUGURÓ RESTAURANTE EN POLANCO Y DE AHÍ SE FUE A BUSCAR PRUEBAS PARA EL CASO QUE LE LEVANTARON POR ACOSO CONTRA SUS HIJAS

Patricio Cabezut inauguró un restaurante en Polanco al lado de la productora Carla Estrada, porque como bien dijo el abogado de Pato, Oscar Mora, la imputación por probable participación de Patricio sobre el acoso a sus dos hijas menores de edad en dos videos que el juez no ha visto, fueron aceptados para que las dos partes involucradas demuestran inocencia o culpabilidad en seis meses, que el conductor llevará en libertad, aunque sufriendo por la alienación parental y los nervios sobre la última decisión del juez.

POR SHANIK BERMAN

MAAZ