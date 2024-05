Marea Rosa, con bandera, vallas y CNTE

Aceptó el presidente López Obrador izar la bandera mexicana en el Zócalo el próximo domingo, cuando se realizará la concentración de la marea rosa en favor de la candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez. Sin embargo, el mandatario dijo que las vallas alrededor de Palacio Nacional no ser��n retiradas. Tampoco se buscará levantar el plantón de la CNTE en la Plaza de la Constitución. De hecho, los maestros dicen que ahí se van a quedar.

Piden bono sexenal

Hablando de la CNTE, ayer en la encerrona que tuvieron sus líderes con el presidente López Obrador, le pidieron un bono sexenal. Yeni Araceli Pérez Martínez, secretaria general de la Sección 22, dijo que el planteamiento se lo hicieron al mandatario y a las titulares de Segob, Luisa María Alcalde; y de Educación; Leticia Ramírez.

Prevén más audiencia en debate

En el INE, presidido por Guadalupe Taddei, hay mucha emoción por el tercer y último debate presidencial, a celebrarse este domingo. Y es que prevén que se eleve la audiencia, pues de 13 millones de espectadores en el primer encuentro, subió a 18 millones en el segundo. Hay quienes estiman que lo verán 20 millones o más.

Consejos del Canelo

Particular consejo recibió la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, por parte del campeón Saúl “Canelo” Álvarez. El púgil le sugirió meditar por la mañana y por la noche, y la aspirante tomó nota: “entonces, a partir de ahora, me voy a levantar, me voy a meter a una tina con hielos, me voy a poner a meditar. Consejos del Canelo”.

Sancionan a Volaris en EU

Multa de 300 mil dólares impuso el Departamento de Transporte de EU a la aerolínea mexicana, Volaris. La sanción contra la empresa dirigida por Enrique Beltranena es por constantes retrasos de horas en vuelos internacionales, sin permitir a los usuarios bajar de las naves, lo que viola la legislación sobre retrasos en pistas de los aeropuertos.

Citados a reunión bilateral

Cuatro gobernadores están convocados a la reunión bilateral de hoy entre los presidentes de México y Guatemala, en Tapachula. Irán Mara Lezama, de Quintana Roo; Rutilio Escandón, de Chiapas; Carlos Manuel Merino, Tabasco; y Layda Sansores, Campeche. Tomarán nota de acuerdos en materia migratoria.

Cuevas, con candidatura firme

Firme está la candidatura de Sandra Cuevas al Senado, en fórmula con Alejandra Barrales, Nos dicen que la Segunda Sala de la Corte sobreseyó la controversia contra la inhabilitación de un año que se impuso a la exalcaldesa de Cuauhtémoc, porque al estar separada del cargo, ya no hay materia, y no anula su postulación actual.

MAAZ